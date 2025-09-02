Fenerbahçe’den Ederson Videosu: Galatasaray’a Gönderme de Var

Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı dünyaca ünlü kaleci ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ederson’un bonservisine ödenen ücret ve yıllık maaşı ise kulüp tarafından açıklanmadı.

Fenerbahçe’nin Ederson için hazırladığı transfer videosunda ise Galatasaray taraftarlarının başkan Dursun Özbek’in konuşması sırasında yaptığı “Taraftar çıldırdı, Ederson’u istiyor” tezahüratları yer aldı.