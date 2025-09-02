onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Galatasaray
Fenerbahçe’den Ederson Videosu: Galatasaray’a Gönderme de Var

Fenerbahçe’den Ederson Videosu: Galatasaray’a Gönderme de Var

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.09.2025 - 20:20

Fenerbahçe, Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi Ederson Santana de Moraes’i kadrosuna kattı. Fenerbahçe, Ederson için hazırlanan transfer klibinde Galatasaray’a da göndermede bulundu.

İşte Fenerbahçe’nin Ederson paylaşımı 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe, adı uzun süre Galatasaray ile anılan Ederson’da mutlu son ulaşan ekip olmuştu.

Fenerbahçe, adı uzun süre Galatasaray ile anılan Ederson’da mutlu son ulaşan ekip olmuştu.

Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı dünyaca ünlü kaleci ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ederson’un bonservisine ödenen ücret ve yıllık maaşı ise kulüp tarafından açıklanmadı.

Fenerbahçe’nin Ederson için hazırladığı transfer videosunda ise Galatasaray taraftarlarının başkan Dursun Özbek’in konuşması sırasında yaptığı “Taraftar çıldırdı, Ederson’u istiyor” tezahüratları yer aldı.

İşte Ederson’un transfer klibi. 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
10
7
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın