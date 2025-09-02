Fenerbahçe’den Ederson Videosu: Galatasaray’a Gönderme de Var
Fenerbahçe, Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi Ederson Santana de Moraes’i kadrosuna kattı. Fenerbahçe, Ederson için hazırlanan transfer klibinde Galatasaray’a da göndermede bulundu.
İşte Fenerbahçe’nin Ederson paylaşımı 👇
Fenerbahçe, adı uzun süre Galatasaray ile anılan Ederson’da mutlu son ulaşan ekip olmuştu.
İşte Ederson’un transfer klibi. 👇
