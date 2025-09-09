İzmir Konserindeki Işık Şefine "Gerizekalı" Çıkışında Bulunan Mustafa Sandal Kısa Sürede Tepki Çekti
Kaynak: https://www.tiktok.com/@nilbegm/video...
Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Mustafa Sandal, yıllardır dillere pelesenk olan “Aya Benzer”, “Araba”, “Jest Oldu” gibi şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kuruyor. 90’lar ruhunu bugüne taşıyan ünlü sanatçı, sahne performanslarıyla hala binlerce kişiyi eğlendirmeyi başarıyor.
Geçtiğimiz günlerde İzmir Fuar’da sahneye çıkan Mustafa Sandal, şarkılarıyla hayranlarını eğlendirirken sahnede yaşanan beklenmedik bir an sosyal medyayı adeta salladı. @nilbegüm isimli kullanıcının TikTok'ta yaptığı paylaşıma göre, konser sırasında ışıklarla ilgili bir sorun yaşayan Sandal, çalışana dönerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.
İşte o anlar:
Konser sırasında ışıklarla ilgili bir sorun yaşayan Sandal, ışıktan sorumlu görevliye dönerek, “Oğlum biraz takip. Gerizekalı mısın? Sürekli bendesin.” sözleriyle dikkat çeken ifadeler kullandı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
