Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu'nun Piyasayı 15 Milyon TL Dolandırarak Bali'ye Kaçtığı İddiası X'te Gündeme Oturdu!
Son dönemde ekranlarda sıkça gördüğümüz Ceyhun Mengiroğlu’nun özel hayatı, gündeme bomba gibi düşen dolandırıcılık iddialarıyla çalkalanıyor. İddialara göre oyuncunun çeşitli bankalardan ve piyasalardan büyük meblağlarda borç aldığı ve ardından Bali’ye giderek alacaklıların kendilerine ulaşmasını engellediği öne sürüldü. Magazin dünyası ve televizyon sektörünü sarsan bu iddialar sosyal medyada da gündem oldu.
Son olarak 2023 yapımı "Aşk Taktikleri 2" filminde yer alan Ceyhun Mengiroğlu'nun adı dolandırıcılık iddialarıyla anılmaya başlandı.
İddialara göre, Ceyhun Mengiroğlu'nun çeşitli bankalardan toplamda 15 milyon TL değerinde borç aldığı ortaya çıktı.
