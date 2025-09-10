onedio
Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu'nun Piyasayı 15 Milyon TL Dolandırarak Bali'ye Kaçtığı İddiası X'te Gündeme Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
10.09.2025 - 12:51

Son dönemde ekranlarda sıkça gördüğümüz Ceyhun Mengiroğlu’nun özel hayatı, gündeme bomba gibi düşen dolandırıcılık iddialarıyla çalkalanıyor. İddialara göre oyuncunun çeşitli bankalardan ve piyasalardan büyük meblağlarda borç aldığı ve ardından Bali’ye giderek alacaklıların kendilerine ulaşmasını engellediği öne sürüldü. Magazin dünyası ve televizyon sektörünü sarsan bu iddialar sosyal medyada da gündem oldu.

Son olarak 2023 yapımı "Aşk Taktikleri 2" filminde yer alan Ceyhun Mengiroğlu'nun adı dolandırıcılık iddialarıyla anılmaya başlandı.

Kariyerine 2015 yılında 'Paramparça' dizisiyle başlayan ardından 'Adı Mutluluk', 'Payitaht Abdülhamid', 'Maria ile Mustafa', 'İkimizin Sırrı', 'Yasak Elma', 'Rüya' ve 'Utanç' gibi projelerde rol alan Ceyhun Mengiroğlu şok bir iddia ile gündemde.

İddialara göre, Ceyhun Mengiroğlu'nun çeşitli bankalardan toplamda 15 milyon TL değerinde borç aldığı ortaya çıktı.

Oyuncunun çeşitli bankalardan toplamda 5 milyon TL kredi çektiği, 1,5 milyon TL kredi kartı borcu olduğu ve 'yatırım yapacağım' bahanesiyle piyasadan yaklaşık 10 milyon TL borç aldığı öne sürüldü. Bu borçların ardından Mengiroğlu'nun eşi Sena Mengiroğlu ile birlikte Bali'ye gittiği ve alacaklıların kendilerine ulaşamadığı iddia edildi.

Ortaya atılan iddialar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

