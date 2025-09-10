Serbest Bırakıldı: Ece Seçkin'i Taciz Eden Şizofreni Hastası Şahsa Ait Olduğu İddia Edilen İfade Tepki Çekti!

Pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin, dört yıl boyunca yaşadığı taciz olayını gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcı, yıllardır kendisini rahatsız eden kişiyle ilgili sessizliğini bozarak yaşadıklarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Olayın sosyal medyanın da gündemine oturmasının ardından şizofreni hastası olduğu söylenen şahsın yakalandığı öğrenilmişti.

Rojda Altıntaş'ın haberine göre, şizofreni hastası olduğu söylenen Ali Uğur S. serbest bırakıldı. Şahısa ait olduğu iddia edilen ifade ise sosyal medyada dikkat çekti.