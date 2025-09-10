onedio
Serbest Bırakıldı: Ece Seçkin'i Taciz Eden Şizofreni Hastası Şahsa Ait Olduğu İddia Edilen İfade Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
10.09.2025 - 16:37

Pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin, dört yıl boyunca yaşadığı taciz olayını gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcı, yıllardır kendisini rahatsız eden kişiyle ilgili sessizliğini bozarak yaşadıklarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Olayın sosyal medyanın da gündemine oturmasının ardından şizofreni hastası olduğu söylenen şahsın yakalandığı öğrenilmişti.

Rojda Altıntaş'ın haberine göre, şizofreni hastası olduğu söylenen Ali Uğur S. serbest bırakıldı. Şahısa ait olduğu iddia edilen ifade ise sosyal medyada dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yaklaşık 4 yıldır kendisini ve eşi Çağrı Terlemez'i taciz eden ve ölümle tehdit eden bir şahıs nedeniyle yaşadıklarını anlattı.

Şarkıcı Ece Seçkin, yaklaşık 4 yıldır kendisini ve eşi Çağrı Terlemez’i taciz ve ölüm tehditleriyle rahatsız eden şizofreni hastası bir şahsın serbest bırakılma ihtimaline karşı isyan etti. Sosyal medya ve basın aracılığıyla yetkililere seslenen Seçkin, “Hayatımız kabusa döndü, lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin” dedi.

Seçkin, ölüm tehditleri gönderdiğini, defalarca uzaklaştırma kararı alınmasına rağmen farklı numaralardan sürekli aramalar yaparak hem Seçkin’i hem çevresini tehdit ettiğini açıklamıştı. Kendi ailesini de hedef alan tehditler nedeniyle çift evlerini değiştirmek ve karakola sığınmak zorunda kalmıştı.

Açıklamasının detaylarından bahsetmiştik:

Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'e ölüm tehditlerinde bulunduğu söylenen şahsa ait olduğu iddia edilen ifade ortaya çıktı.

İfadesinde 'Şahısları sosyal medya üzerinden tanırım. Kendilerine çok defa mesaj attım. Takip ettim. Ben bu şahısların ikisinin de güvenliklerini sağlıyorum.

Hasta olduğum konusunda söylenenler de yalan. Hasta değilim. Bu raporu bir miras için aldım.' şeklinde konuştuğu iddia edilen şahıs hakkında X kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

Şahsın yakalanmasının ardından ilk görüntüleri böyle kaydedilmişti:

Rojda Altıntaş'ın haberine göre, şahıs serbest bırakıldı.

Tepkileri şöyle bırakalım:

