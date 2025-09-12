onedio
Wanda Nara'nın Icardi'yi Kıskandırmak İçin Sevgili Olduğu Rapçi L-Gante'den Ayrılık Sonrası Olay İtiraf!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.09.2025 - 19:15

Wanda Nara ve L-Gante ilişkisi, Arjantin magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor. Ayrılık sonrası ikili sık sık gündeme gelirken, L-Gante’den, Wanda Nara'nın yeni aşkıyla yaptığı paylaşım sonrası gelen itiraflar ve detaylar sosyal medyada kısa sürede şok etkisi yarattı. Wanda Nara'nın önerdiği Ferrari hediyesi duyanlarda şaşkınlık yarattı!

Şüphesiz günümüzün en çok konuşulan çiftlerinden Wanda Nara ve L-Gante ikilisi nispet pozlarıyla ve Icardi'ye olan göndermeleriyle bir aralar sosyal medyayı sallamıştı.

Mauro Icardi ile oldukça çekişmeli bir şekilde son bulan ilişkisi sonrası aşkı, kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante’de bulan Wanda Nara, paylaşımlarıyla uzun süredir gündemden düşmüyor. Icardi ile yaşadığı çalkantılı ayrılık ve devam eden mahkeme süreci de Nara’nın sık sık manşetlerde yer almasına neden oluyor.

Son kez Icardi ile şansını deneyen Wanda, aradığını bulamayınca rapçi sevgilisi L-Gante’ye geri dönmüştü. Aklı başına gelen yıldız futbolcu, Wanda’nın oyununa ilk kez gelmemiş ve Icardi ile olan fotoğraflarını gün yüzüne çıkaran ismin elleri boş kalmıştı. Tam bu süreçte Icardi de, birlikte oldukları iddiaları çıkan China Suarez ile ilişkisini duyurmuştu.

Çok geçmeden Wanda, elindeki tek seçenek olan L-Gante’ye geri dönmüş ve “mutluyuz” imajını yeniden inşa etmeye çalışarak nispet paylaşımlarına başlamıştı. Ancak bu ilişki de uzun sürmedi.

Wanda Nara, L-Gante ile olan ilişkisini sonlandırdıktan sonra, eski eşi Mauro Icardi ile yeniden bir araya gelme çabalarına devam etti. Ancak Icardi, bu tekliflere olumsuz yanıt verdi. Wanda, sosyal medya üzerinden Icardi hakkında iddialarda bulunsa da mesajlarını gün yüzüne çıkarsa da pek umduğunu bulamamıştı.

@nurmagazins isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, L-Gante, Wanda Nara ile ilişkilerini noktalamalarının ardından olay itiraflarda bulundu.

Rapçi, Wanda ile ayrılıklarını “Yaşam tarzındaki küçük sorunlar ve sürprizler beklediğim gibi gitmedi” sözleriyle açıkladı. Ayrıca Wanda’nın ona evlenirlerse  Ferrari hediye edeceğini itiraf etti. Yine de Wanda’yı “iyi bir anne ve iyi bir insan” olarak tanımlayan L-Gante'nin, Wanda Nara'nın yeni aşkı sonrası yaptığı açıklamalar kısa sürede şok etkisi yarattı.

Yine Nurmagazins'in yaptığı paylaşıma göre, Wanda Nara'nın yeni sevgilisinin ise bu paylaşımdaki kişi olduğu ortaya çıktı.

