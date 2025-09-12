Wanda Nara'nın Icardi'yi Kıskandırmak İçin Sevgili Olduğu Rapçi L-Gante'den Ayrılık Sonrası Olay İtiraf!

Mauro Icardi ile oldukça çekişmeli bir şekilde son bulan ilişkisi sonrası aşkı, kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante’de bulan Wanda Nara, paylaşımlarıyla uzun süredir gündemden düşmüyor. Icardi ile yaşadığı çalkantılı ayrılık ve devam eden mahkeme süreci de Nara’nın sık sık manşetlerde yer almasına neden oluyor.

Son kez Icardi ile şansını deneyen Wanda, aradığını bulamayınca rapçi sevgilisi L-Gante’ye geri dönmüştü. Aklı başına gelen yıldız futbolcu, Wanda’nın oyununa ilk kez gelmemiş ve Icardi ile olan fotoğraflarını gün yüzüne çıkaran ismin elleri boş kalmıştı. Tam bu süreçte Icardi de, birlikte oldukları iddiaları çıkan China Suarez ile ilişkisini duyurmuştu.