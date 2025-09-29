onedio
Yıllar Önce Aynı Dizidelerdi: Çarpıntı Dizisinde Kerem Bürsin'e Nişanlı Geliyor!

Yıllar Önce Aynı Dizidelerdi: Çarpıntı Dizisinde Kerem Bürsin’e Nişanlı Geliyor!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.09.2025 - 08:50

Star TV’de izleyicilerle buluşan Çarpıntı dizisi ilk bölümleriyle kendini sevdirmeyi başardı. Özellikle başrol Lizge Cömert’in oyunculuğu her hafta övgülerle karşılanıyor. Dizi bu sefer başka bir konuyla gündeme geldi. Kerem Bürsin’in hayat verdiği Aras rolüne yeni partner geldiği açıklandı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Bildiğiniz üzere Aslı ve Aras karakterleri partner.

Bildiğiniz üzere Aslı ve Aras karakterleri partner.

Ancak anlıyoruz ki yeni gelen partnerle birlikte Aslı ve Aras’ın hikayesi daha yavaş ilerleyecek. İzleyiciler hikayenin nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Yeni partner kim diyecek olursanız da aslında Kerem Bürsin’le eskiden aynı projede yer almış bir oyuncumuz kendisi.

Sitare Akbaş, Kerem Bürsin’in nişanlısı olmak için diziye geliyor!

Sitare Akbaş, Kerem Bürsin’in nişanlısı olmak için diziye geliyor!

İkili geçtiğimiz yıllarda Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte rol almıştı. 

Çarpıntı’ya dönecek olursak da, Aras’ın ailesinin evlenmesini istediği geçtiğimiz bölümde ortaya çıkmıştı. Bakalım bizleri emrivaki bir nişan mı bekliyor? İzleyip göreceğiz…

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
