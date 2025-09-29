Yıllar Önce Aynı Dizidelerdi: Çarpıntı Dizisinde Kerem Bürsin’e Nişanlı Geliyor!
Star TV’de izleyicilerle buluşan Çarpıntı dizisi ilk bölümleriyle kendini sevdirmeyi başardı. Özellikle başrol Lizge Cömert’in oyunculuğu her hafta övgülerle karşılanıyor. Dizi bu sefer başka bir konuyla gündeme geldi. Kerem Bürsin’in hayat verdiği Aras rolüne yeni partner geldiği açıklandı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bildiğiniz üzere Aslı ve Aras karakterleri partner.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sitare Akbaş, Kerem Bürsin’in nişanlısı olmak için diziye geliyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın