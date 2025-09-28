onedio
MasterChef'te Ortalık Fena Karıştı: Erkekler Evinde Büyük Bir Kavgaya Tutuşan Barış ve Sezer Yüzleşti!

MasterChef'te Ortalık Fena Karıştı: Erkekler Evinde Büyük Bir Kavgaya Tutuşan Barış ve Sezer Yüzleşti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.09.2025 - 15:52

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz haftaya Çağatay ve Mehmet Şef arasındaki tartışma damga vurmuştu. Olayın tatlıya bağlanmasının ardından bu kez de erkekler evinde Sezer ve Barış'ın büyük bir kavga ettiği öğrenildi. Barış ve Sezer, yayında yüzleşti.

MasterChef'te geçtiğimiz hafta Mehmet Şef ile Çağatay arasındaki gerginlik gündem olmuştu.

MasterChef'te geçtiğimiz hafta Mehmet Şef ile Çağatay arasındaki gerginlik gündem olmuştu.

Yaptığı hareketlerden dolayı Mehmet Şef tarafından stüdyodan kovulan Çağatay, şefin üstüne yürümüştü. Diskalifiye edilmesi an meselesi olan Çağatay'ın şeften özür dilemesinin ardından olay tatlıya bağlanmıştı.

Ancak bu kez de Sezer ve Barış arasındaki ipler gerildi.

Ancak bu kez de Sezer ve Barış arasındaki ipler gerildi.

Erkekler evinde kavga eden Barış ve Sezer, yayında kozlarını paylaştı. Birbirleri hakkında iddialarda bulunan ikilinin gerginliği diğer yarışmacılara da yansıdı. Ancak program sırasında sakin kalmayı başardılar.

Fragmanda verilen o anları buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
