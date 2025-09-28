MasterChef'te Ortalık Fena Karıştı: Erkekler Evinde Büyük Bir Kavgaya Tutuşan Barış ve Sezer Yüzleşti!
MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz haftaya Çağatay ve Mehmet Şef arasındaki tartışma damga vurmuştu. Olayın tatlıya bağlanmasının ardından bu kez de erkekler evinde Sezer ve Barış'ın büyük bir kavga ettiği öğrenildi. Barış ve Sezer, yayında yüzleşti.
MasterChef'te geçtiğimiz hafta Mehmet Şef ile Çağatay arasındaki gerginlik gündem olmuştu.
Ancak bu kez de Sezer ve Barış arasındaki ipler gerildi.
Fragmanda verilen o anları buradan izleyebilirsiniz:
