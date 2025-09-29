onedio
Geri Dönüşüyle Birlikte Rakiplerini Solladı: 28 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.09.2025 - 14:27

Geçtiğimiz akşam (28 Eylül) televizyon dünyası yine reyting savaşlarıyla meşguldü. Programlar, özetler, yeni bölümler derken zirvede kimin olacağı merak konusuydu. Yeni sezonun başlamasıyla reyting gerilimi de peşi sıra geldi. Ancak tek bir yapım birinciliğe ulaştı. Gelin detaylara geçelim!

Teşkilat sezona bomba gibi başladı, tüm kategorilerde birinci oldu!

Teşkilat’ın yeni sezonunda yeni oyuncu kadrosuyla ilgiyi üstüne çektiği netleşti. Geçtiğimiz hafta da ilk bölümüyle güzel sonuçlar yakalamıştı. Dizinin nabzı yeniden yükselmeye başladı.

Star TV’nin yeni dizisi Çarpıntı ise Teşkilat ile yarışamadı.

Total’de 5,35, ABC1’de ise 4,69 ile ikinci oldu. AB’de üçüncü olarak yerini MasterChef’e kaptırdı.

MasterChef, AB’de 3,98 ile ikinci sıraya yerleşti.

Totalde 3,22, ABC1’de ise 3,90 şeklinde bir sonuç elde eldi.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
