Geri Dönüşüyle Birlikte Rakiplerini Solladı: 28 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı
Geçtiğimiz akşam (28 Eylül) televizyon dünyası yine reyting savaşlarıyla meşguldü. Programlar, özetler, yeni bölümler derken zirvede kimin olacağı merak konusuydu. Yeni sezonun başlamasıyla reyting gerilimi de peşi sıra geldi. Ancak tek bir yapım birinciliğe ulaştı. Gelin detaylara geçelim!
Teşkilat sezona bomba gibi başladı, tüm kategorilerde birinci oldu!
Star TV’nin yeni dizisi Çarpıntı ise Teşkilat ile yarışamadı.
MasterChef, AB’de 3,98 ile ikinci sıraya yerleşti.
