Final Kararı Alınmıştı: Can Borcu'nun Son İki Bölümünün Yayın Günü Değişti, Kuruluş Orhan'ın Tarihini Etkiledi

Final Kararı Alınmıştı: Can Borcu'nun Son İki Bölümünün Yayın Günü Değişti, Kuruluş Orhan'ın Tarihini Etkiledi

Kuruluş Osman
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.09.2025 - 17:08

Atv'nin geçtiğimiz sezon final yapması beklenen ancak bu sezon devam eden dizisi Can Borcu, düşük reytingler sonucu sezonun final kararı alan ilk yapımı oldu. 26. bölümüyle ekrana gelen dizi, 28. bölümüyle final yapmaya karar verdi. Cumartesi günleri ekrana gelen dizi yerine Aynadaki Yabancı'nın başlayacağı öğrenildi. Can Borcu'nun son iki bölümü ise çarşamba günleri ekrana gelecek. Bu durum, Atv'nin en güçlü yapımlarından biri olarak görülen Kuruluş Orhan'ın da yayın tarihini etkiledi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Atv'nin cumartesi günleri ekrana gelen dizisi Can Borcu final kararı aldı.

Geçtiğimiz yıl orta seviyede aldığı reytingler sebebiyle final kararı alıp almayacağı tartışılan Can Borcu, yeni sezondaki yüksek reytinglere dayanamadı. Bunun ardından dizi 28. bölümüyle final yapma kararı aldı.

Can Borcu'nun son iki bölümünün çarşamba akşamları yayınlanmasına karar verildi. Bunun sebebi ise, Aynadaki Yabancı için belirlenen günün cumartesi olması!

Ancak bu durum, yeni sezona Mert Yazıcıoğlu ile hazırlanan Kuruluş Osman'ın devamı niteliğindeki Kuruluş Orhan'ın yayın tarihini etkiledi. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin yeni sezona başlaması için, Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Can Borcu'nun final yapması beklenecek.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
