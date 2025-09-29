Final Kararı Alınmıştı: Can Borcu'nun Son İki Bölümünün Yayın Günü Değişti, Kuruluş Orhan'ın Tarihini Etkiledi
Atv'nin geçtiğimiz sezon final yapması beklenen ancak bu sezon devam eden dizisi Can Borcu, düşük reytingler sonucu sezonun final kararı alan ilk yapımı oldu. 26. bölümüyle ekrana gelen dizi, 28. bölümüyle final yapmaya karar verdi. Cumartesi günleri ekrana gelen dizi yerine Aynadaki Yabancı'nın başlayacağı öğrenildi. Can Borcu'nun son iki bölümü ise çarşamba günleri ekrana gelecek. Bu durum, Atv'nin en güçlü yapımlarından biri olarak görülen Kuruluş Orhan'ın da yayın tarihini etkiledi.
Atv'nin cumartesi günleri ekrana gelen dizisi Can Borcu final kararı aldı.
Can Borcu'nun son iki bölümünün çarşamba akşamları yayınlanmasına karar verildi. Bunun sebebi ise, Aynadaki Yabancı için belirlenen günün cumartesi olması!
