Feyza Civelek 1, O 2: Başı Torpil İddialarından Kurtulmayan Uğur Aslan'dan Sitem Dolu Açıklama!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.09.2025 - 21:38

Ünlü oyuncu Uğur Aslan, Gümüş, Karadayı, Yer Gök Aşk, Siyah Beyaz Aşk, Yargı ve şimdi de Sahtekarlar dizilerinde rol aldığı için bir miktar eleştiriliyor. Çünkü bu dizilerin ortak noktası yalnızca Uğur Aslan'ın rol alması değil; aynı zamanda senarist olan eşi Sema Ergenekon'un dizileri yazmış olması. Bu sebeple torpil iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, sonunda isyan etti!

Ünlü oyuncu Uğur Aslan'ı hemen her yıl bir projede izliyoruz.

Başarılı bir oyuncu olan ve oyunculuğuyla da beğeni toplayan Uğur Aslan, ne yaparsa yapsın eleştirilerden kurtulamıyor. Bunun nedeni ise Gümüş, Karadayı, Yer Gök Aşk, Siyah Beyaz Aşk, Yargı ve yeni sezonda da Sahtekarlar dizilerinde rol alması. Çünkü tüm bu dizilerin senaristi, Uğur Aslan'ın eşi Sema Ergenekon!

Feyza Civelek'in de annesi Melis Civelek'in yazdığı dizilerde rol alması sebebiyle eleştirildiği bu günlerde, aynı iddialarla Uğur ASlan da gündeme geldi.

Torpil iddialarından yaka silken Uğur Aslan, sitem dolu bir açıklama yaptı. Aslan, “Mesleğim oyunculuk. Ankara Üniversitesi'nde oyunculuk ve yazarlık eğitimi aldım. Rollerimle ilgili teklif Sema'dan değil; yapım şirketi ve yönetmenin tasarrufuyla gelişen süreçti” dedi.

