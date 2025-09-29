Feyza Civelek 1, O 2: Başı Torpil İddialarından Kurtulmayan Uğur Aslan'dan Sitem Dolu Açıklama!
Ünlü oyuncu Uğur Aslan, Gümüş, Karadayı, Yer Gök Aşk, Siyah Beyaz Aşk, Yargı ve şimdi de Sahtekarlar dizilerinde rol aldığı için bir miktar eleştiriliyor. Çünkü bu dizilerin ortak noktası yalnızca Uğur Aslan'ın rol alması değil; aynı zamanda senarist olan eşi Sema Ergenekon'un dizileri yazmış olması. Bu sebeple torpil iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, sonunda isyan etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Uğur Aslan'ı hemen her yıl bir projede izliyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Feyza Civelek'in de annesi Melis Civelek'in yazdığı dizilerde rol alması sebebiyle eleştirildiği bu günlerde, aynı iddialarla Uğur ASlan da gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın