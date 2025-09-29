Feyza Civelek 1, O 2: Başı Torpil İddialarından Kurtulmayan Uğur Aslan'dan Sitem Dolu Açıklama!

Başarılı bir oyuncu olan ve oyunculuğuyla da beğeni toplayan Uğur Aslan, ne yaparsa yapsın eleştirilerden kurtulamıyor. Bunun nedeni ise Gümüş, Karadayı, Yer Gök Aşk, Siyah Beyaz Aşk, Yargı ve yeni sezonda da Sahtekarlar dizilerinde rol alması. Çünkü tüm bu dizilerin senaristi, Uğur Aslan'ın eşi Sema Ergenekon!