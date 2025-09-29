Ödüllü Dizi Yargı'nın Senaristi Sema Ergenekon'un Yeni Dizisi Sahtekarlar'ın Yayın Günü Belli Oldu!
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Uluslararası Emmy Ödülü kazanan Yargı, 2024 yılında final yapmıştı. Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon, yeni sezon için kolları sıvadı. Sahtekarlar adlı dizide Burak Deniz ve Hilal Altınbilek başrolleri paylaşacak. Heyecanla beklenen dizide yeni bir gelişme yaşandı ve dizinin, Yargı'nın yayın günü olan pazar günleri yayınlanmasına karar verildi!
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, 3 sezonun ardından 2024 yılında ekranlara veda etmişti.
Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon, izleyicinin sesini duydu ve yeni sezon için kolları sıvadı!
