Ödüllü Dizi Yargı'nın Senaristi Sema Ergenekon'un Yeni Dizisi Sahtekarlar'ın Yayın Günü Belli Oldu!

29.09.2025 - 19:40

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Uluslararası Emmy Ödülü kazanan Yargı, 2024 yılında final yapmıştı. Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon, yeni sezon için kolları sıvadı. Sahtekarlar adlı dizide Burak Deniz ve Hilal Altınbilek başrolleri paylaşacak. Heyecanla beklenen dizide yeni bir gelişme yaşandı ve dizinin, Yargı'nın yayın günü olan pazar günleri yayınlanmasına karar verildi!

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, 3 sezonun ardından 2024 yılında ekranlara veda etmişti.

Yerli ödüllerin yanı sıra Uluslararası Emmy Ödülü de alarak başarısını taçlandıran Yargı'nın final yapması, izleyicisinin hala etkisinde olduğu bir durum. Yargı izleyicisi, dizinin yerinin hala dolmadığını dile getiriyor.

Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon, izleyicinin sesini duydu ve yeni sezon için kolları sıvadı!

NOW TV'de yayınlanacak Sahtekarlar'ı yazan Sema Ergenekon şimdiden izleyiciyi heyecanlandırmayı başardı. Üstelik izleyici için Yargı'yı anımsatacak tek etken dizinin senaristi de değil. Sahtekarlar dizisi de tıpkı Yargı gibi pazar akşamları yayınlanacak.

Dizinin yayın tarihi de belli oldu. Sahtekarlar ilk bölüm 12 Ekim Pazar 20.00'de yayınlanacak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
