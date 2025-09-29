Bu Hikaye Nereye Gidiyor! Ünlü Oyuncu, Uzak Şehir'in Yeni Bölümüne Konuk Oldu!
Son olarak Teşkilat ve Kuruluş Osman dizilerinde izlediğimiz Nihat Altınkaya, Uzak Şehir'in son bölümüne konuk oluyor. Diziye konuk olması sır gibi saklanan oyuncunun adı yeni bölüm açılışında göründü. Ancak kaç bölüm kalacağı ya da hikayeye katkısı bilinmiyor.
Uzak Şehir'in geçtiğimiz haftaki bölümünde Boran'ın yaşadığını öğrenmiştik.
Uzak Şehir'in yeni bölüm başlangıcında Nihat Altınkaya'nın diziye konuk olduğu bilgisi görüldü.
