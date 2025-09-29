onedio
Bu Hikaye Nereye Gidiyor! Ünlü Oyuncu, Uzak Şehir'in Yeni Bölümüne Konuk Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.09.2025 - 20:38

Son olarak Teşkilat ve Kuruluş Osman dizilerinde izlediğimiz Nihat Altınkaya, Uzak Şehir'in son bölümüne konuk oluyor. Diziye konuk olması sır gibi saklanan oyuncunun adı yeni bölüm açılışında göründü. Ancak kaç bölüm kalacağı ya da hikayeye katkısı bilinmiyor.

Uzak Şehir'in geçtiğimiz haftaki bölümünde Boran'ın yaşadığını öğrenmiştik.

Cihan, Boran'ı alıp Mardin'e getirdi. Muhtemelen yeni bölümün finalinde de Alya, Boran'ın yaşadığını öğrenecek. Ancak Boran yaşamaya devam edecek mi henüz bilinmiyor.

Uzak Şehir'in yeni bölüm başlangıcında Nihat Altınkaya'nın diziye konuk olduğu bilgisi görüldü.

Giderek karmaşıklaşan hikayesiyle izleyiciyi merakta tutmayı başaran Uzak Şehir'de neler yaşanacak bilemiyoruz. Nihat Altınkaya'nın ise Boran karakteriyle bir ilgisinin olup olmadığı belirsiz. Aslında, benziyor da ama... Bakalım aralarında bir bağ çıkacak mı?

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
