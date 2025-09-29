onedio
Çimen mi, Aylin mi? Kızılcık Şerbeti'nde Asil'in "Kız Arkadaşım" Diye Getirdiği Gizemli Kadın Kim?

29.09.2025 - 22:35

Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta da olaylar durulmuyor. Cuma günlerinin zirvesinden inmeyen Kızılcık Şerbeti'nde yepyeni bir kaos sayfası açılıyor. Fatih'e karşı intikam yeminleri eden Asil, yanında gizemli bir kadınla çıkageliyor. Kim olduğu belli olmasa da izleyici bu kişinin Çimen ya da Aylin olabileceğini düşündü.

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa&Firaz aşkına dair senaryo değişti değişmesine ama kriz son bulmuyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa&Firaz aşkına dair senaryo değişti değişmesine ama kriz son bulmuyor.

Yeni bölüm yine çok heyecanlı geliyor. Mustafa'nın eve döndüğü Kızılcık Şerbeti'nde asıl bombayı Asil patlatıyor. Doğa ve Fatih'le buluşan Asil, gizemli bir kadını 'Kız arkadaşım' diye yanlarına getiriyor. Bu gizemli kadına dair teoriler sosyal medyada şimdiden yayıldı. İddialar arasında kadının Çimen olduğunu düşünen de var, Fatih'in Doğa'yı aldattığı Aylin de var...

Soralım bakalım, sizce Asil'in yanındaki kim?

