onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bahar'da Seren'i Aldatan Aziz Uras'ı Canlandıran Demirhan Demircioğlu'nun Karakteri Güzellemesi Tepki Çekti!

Bahar'da Seren'i Aldatan Aziz Uras'ı Canlandıran Demirhan Demircioğlu'nun Karakteri Güzellemesi Tepki Çekti!

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.09.2025 - 08:46

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Dizide senaryo öyle bir yere gitti ki Seren'e deli gibi aşık Aziz Uras, onu gözleri önünde aldattı! Öfkeden deliye gören Seren de hastane çıkışında büyük bir kaza geçirdi ve hayati risk taşıyor. Ancak sahne kadar, Aziz Uras'a hayat veren Demirhan Demircioğlu'nun karakterini aklama çabası da konuşuldu. Fragman için yazdıkları tepki çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bahar dizisinin yeni bölüm fragmanında Aziz Uras, güzeller güzeli Seren'i aldatıyor!

Bahar dizisinin yeni bölüm fragmanında Aziz Uras, güzeller güzeli Seren'i aldatıyor!

Seren'in gözleriyle gördüğü bu anların ardından çılgına dönmemesi içten değil. Aziz Uras'a saldıran Seren, öfkeyle hastaneden çıktığında bir de trafik kazası geçiriyor. Tabii bu anları gören izleyici de öfkesine engel olamadı.

Detaylar:

Tüm bunların üstüne Aziz Uras'a hayat veren Demirhan Demircioğlu, Instagram hesabından fragmanı paylaştı.

Tüm bunların üstüne Aziz Uras'a hayat veren Demirhan Demircioğlu, Instagram hesabından fragmanı paylaştı.

Fragmana bir de not düşen Demirhan Demircioğlu, Aziz Uras karakterinin yaptıklarını aklama çabası sebebiyle eleştirildi. Oyuncuya tepki yağdı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın