Bahar'da Seren'i Aldatan Aziz Uras'ı Canlandıran Demirhan Demircioğlu'nun Karakteri Güzellemesi Tepki Çekti!
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Dizide senaryo öyle bir yere gitti ki Seren'e deli gibi aşık Aziz Uras, onu gözleri önünde aldattı! Öfkeden deliye gören Seren de hastane çıkışında büyük bir kaza geçirdi ve hayati risk taşıyor. Ancak sahne kadar, Aziz Uras'a hayat veren Demirhan Demircioğlu'nun karakterini aklama çabası da konuşuldu. Fragman için yazdıkları tepki çekti.
Bahar dizisinin yeni bölüm fragmanında Aziz Uras, güzeller güzeli Seren'i aldatıyor!
Tüm bunların üstüne Aziz Uras'a hayat veren Demirhan Demircioğlu, Instagram hesabından fragmanı paylaştı.
