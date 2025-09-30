onedio
Uzak Şehir’de Cihan ve Alya’nın Boran’ı Görünce Verdiği Tepkiler Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Uzak Şehir'de Cihan ve Alya'nın Boran'ı Görünce Verdiği Tepkiler Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.09.2025 - 10:33

Uzak Şehir geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümüyle yine gündem olmayı başardı. Dizi yayın hayatına başladığı günden bu yana izleyicilerini ekran başında tutmayı başarıyor. Dün ise Alya’nın eski kocası Cihan’ın ise kardeşi olan Boran karakterinin diziye yeniden gelişiyle adeta şok etkisi yaşatıldı. Tabii anında X’te tartışmalar da başladı.

Gelin izleyiciler neler demiş birlikte görelim!

Bakalım asıl şimdi ne olacak?

