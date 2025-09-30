onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bahar Dizisinde Aldatılan Seren'in Tüm Bunları Bahar Yüzünden Aldattığı İddiası Ortalığı Karıştırdı

Bahar Dizisinde Aldatılan Seren'in Tüm Bunları Bahar Yüzünden Aldattığı İddiası Ortalığı Karıştırdı

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.09.2025 - 14:00

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın favori karakterlerinden biri olan Seren, resmen Aziz Uras'la sınanıyor! Başarılı bir doktorken hamile kalan ve ikiz gebelik geçiren Seren, aşkına sahip çıktı ve bebeklerini de dünyaya getirmeyi seçti. Ancak Aziz Uras, biricik eşini aldattı! 

Bir izleyici Seren'in başına gelenlerin Bahar yüzünden olduğunu iddia edince de ortalık karıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3. sezonuyla ekrana gelen Bahar'da Aziz Uras belki de ilk sezondan beri etrafındakileri manipüle eden bir adam.

3. sezonuyla ekrana gelen Bahar'da Aziz Uras belki de ilk sezondan beri etrafındakileri manipüle eden bir adam.

Her konuda bir bahanesi var, her konuda suçlayacak birini mutlaka buluyor. Seren'i aldatması bile neredeyse Seren'in, hatta hayatın suçu! Ancak bir izleyici, asıl suçlunun Aziz Uras değil, Seren'in yaşadıklarının sorumlusunun Bahar olduğunu iddia etti.

O iddiayı şöyle bırakalım:

O iddiayı şöyle bırakalım:
twitter.com

Bu iddia da ortalığı karıştırdı:

Bu iddia da ortalığı karıştırdı:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın