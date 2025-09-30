Bahar Dizisinde Aldatılan Seren'in Tüm Bunları Bahar Yüzünden Aldattığı İddiası Ortalığı Karıştırdı
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın favori karakterlerinden biri olan Seren, resmen Aziz Uras'la sınanıyor! Başarılı bir doktorken hamile kalan ve ikiz gebelik geçiren Seren, aşkına sahip çıktı ve bebeklerini de dünyaya getirmeyi seçti. Ancak Aziz Uras, biricik eşini aldattı!
Bir izleyici Seren'in başına gelenlerin Bahar yüzünden olduğunu iddia edince de ortalık karıştı.
3. sezonuyla ekrana gelen Bahar'da Aziz Uras belki de ilk sezondan beri etrafındakileri manipüle eden bir adam.
O iddiayı şöyle bırakalım:
Bu iddia da ortalığı karıştırdı:
