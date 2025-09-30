Kızılcık Şerbeti'nde Eşini Aldatan Firaz'ın Kendini Aklarken Nursema'yı Suçlama Nedeni Yeni Bir Kriz Yarattı
Cuma günlerinin reyting zirvesini kimselere vermeyen Kızılcık Şerbeti, ekranların en kaoslu dizilerinden biri olarak görülüyor. Yeni sezona hızlı başlayan Kızılcık Şerbeti, Doğa ve Firaz'ın. yasak aşkını yazmış ve bu sebeple hem tepki çekmiş hem de RTÜK soruşturmasıyla karşılaşmıştı. Bölüm yayınlanmadan senaryoda değişikliğe gidildi ve Firaz, Nursema'yı Demet'le aldattı(!) Yeni bölüm fragmanında Nursema'nın aralarını düzeltme çabasını görürken, Firaz'ın 'aldatma bahanesi' olarak Nursema'yı suçlaması izleyicinin tepesinin tasını attırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz sezon "green flag" olarak görülen Firaz, sezona tam da aksi yönde başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın