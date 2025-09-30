Erken Final Yapan Dünya Güzellerim İçin Seray Sever'den Şoke Eden İtiraflar
Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yer aldığı Dünya Güzellerim, geçtiğimiz yaz 'Dünya Güzellerim Tatilde' ismiyle yayınlanmıştı. Burcu Esmersoy yerine Seray Sever'in sunuculuk yaptığı program, Bülent Ersoy'un yönetmeni dövmeye kalkması, makyörüyle sorun yaşaması gibi olaylarla erkenden bitmişti. Seray Sever, Dünya Güzellerim'de yaşananlar Sibel Arna'ya açıkladı.
KAYNAK: Sibel Arna
Dünya Güzellerim Tatilde, Banu Alkan, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Seray Sever'le geçen yaza damga vurmuştu.
