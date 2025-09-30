Erken Final Yapan Dünya Güzellerim İçin Seray Sever'den Şoke Eden İtiraflar

İlk programın ardından yoğun istek üzerine ikincisi 2024 yazı için hazırlanmıştı. Fakat Dünya Güzellerim Tatilde setinde yaşananların ardından ortalık bir miktar karıştı. Öyle ki programın kalan bölümleri yayınlanmadan aniden final yaptı.

Bülent Ersoy'un sette yönetmeni dövmek için beklemesinden tutun da makyörüyle yaşadığı tartışmaya kadar heyecanın asla bitmediği bir sette çekimleri yapılan program hakkında sunucu Seray Sever sonunda konuştu. Sibel Arna'nın YouTube kanalına konuk olan Sever, Dünya Güzellerim programı için 'Benim için bir faciaydı' dedi.