Erken Final Yapan Dünya Güzellerim İçin Seray Sever'den Şoke Eden İtiraflar

Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2025 - 21:30

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yer aldığı Dünya Güzellerim, geçtiğimiz yaz 'Dünya Güzellerim Tatilde' ismiyle yayınlanmıştı. Burcu Esmersoy yerine Seray Sever'in sunuculuk yaptığı program, Bülent Ersoy'un yönetmeni dövmeye kalkması, makyörüyle sorun yaşaması gibi olaylarla erkenden bitmişti. Seray Sever, Dünya Güzellerim'de yaşananlar Sibel Arna'ya açıkladı.

KAYNAK: Sibel Arna

Buradan izleyebilirsiniz:

Dünya Güzellerim Tatilde, Banu Alkan, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Seray Sever'le geçen yaza damga vurmuştu.

İlk programın ardından yoğun istek üzerine ikincisi 2024 yazı için hazırlanmıştı. Fakat Dünya Güzellerim Tatilde setinde yaşananların ardından ortalık bir miktar karıştı. Öyle ki programın kalan bölümleri yayınlanmadan aniden final yaptı.

Bülent Ersoy'un sette yönetmeni dövmek için beklemesinden tutun da makyörüyle yaşadığı tartışmaya kadar heyecanın asla bitmediği bir sette çekimleri yapılan program hakkında sunucu Seray Sever sonunda konuştu. Sibel Arna'nın YouTube kanalına konuk olan Sever, Dünya Güzellerim programı için 'Benim için bir faciaydı' dedi.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
