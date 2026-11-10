Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun Babasını Kaybetti: Cenazede Eski Rol Arkadaşı da Yanındaydı!

Cenazede en çok konuşulan an ise Kurtlar Vadisi'nden tanıdık bir yüzün, Körfez'de toplanan kalabalığın arasında yer alması oldu. Dizide Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban, aynı diziyi paylaştığı rol arkadaşının acısına ortak olarak törendeki yerini aldı.

Kamera karşısında sert ve dimdik duruşuyla tanınan Gürkan Uygun'un babasının tabutunu omuzlarken yaşadığı hüzün de cenazeden yansıyan karelere damgasını vurdu. Oyuncu ve kardeşi Volkan Uygun camide taziyeleri kabul ederken, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Bahattin Uygun'u son yolculuğuna uğurlamak için oradaydı.