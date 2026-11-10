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Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun Babasını Kaybetti: Cenazede Eski Rol Arkadaşı da Yanındaydı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun Babasını Kaybetti: Cenazede Eski Rol Arkadaşı da Yanındaydı!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
10.11.2026 - 07:46
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Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle yıllarca ekran başına kilitlenen izleyicilerin gönlünde taht kuran Gürkan Uygun, hayatının en zor günlerinden birini yaşıyor. Ünlü oyuncunun babası Bahattin Uygun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti ve bugün Kocaeli'de düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı. Hüzünlü vedada Uygun ailesini yalnız bırakmayanlar arasında dizi hayranlarının çok iyi tanıdığı bir isim de vardı.

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Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi'nin Memati'si olarak dokuz yıl boyunca milyonların sevgilisi oldu.

Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi'nin Memati'si olarak dokuz yıl boyunca milyonların sevgilisi oldu.

Bu kaybın ardından akıllara ilk gelen isim elbette Memati Baş oldu; 1974'te İzmit'te doğan Gürkan Uygun, 2003'te başlayan Kurtlar Vadisi serüveninde Polat Alemdar'ın en yakın dostuna hayat vererek dokuz yıl boyunca ekranın en sevilen karakterlerinden birine imza attı.

Oyuncu, sonraki yıllarda TRT 1'in aksiyon dizisi Teşkilat'taki rolüyle izleyicinin karşısına çıkmayı sürdürürken ATV'nin Bir Gece Masalı dizisinde de Kürşat karakterine hayat verdi. Haziran 2025'te ise TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kadrosuna Mahmud Paşa rolüyle katıldığı duyurulmuştu.

Gürkan Uygun'un babası Bahattin Uygun, Körfez'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gürkan Uygun'un babası Bahattin Uygun, Körfez'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ekranda yıllarca güçlü ve sert karakterleriyle izlenen oyuncunun bu kez ailesinden gelen acı bir kayıpla gündeme gelmesi, onu Memati'den beri takip eden hayranlarını derinden üzdü. Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşayan Bahattin Uygun, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti; yaşı bazı haberlerde 86, bazılarında ise 87 olarak geçiyor.

Mahalledeki Kemal Sadi Şirin Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bahattin Uygun'un naaşı Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban, babasını uğurlayan Gürkan Uygun'u o hüzünlü günde yalnız bırakmadı.

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban, babasını uğurlayan Gürkan Uygun'u o hüzünlü günde yalnız bırakmadı.

Cenazede en çok konuşulan an ise Kurtlar Vadisi'nden tanıdık bir yüzün, Körfez'de toplanan kalabalığın arasında yer alması oldu. Dizide Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban, aynı diziyi paylaştığı rol arkadaşının acısına ortak olarak törendeki yerini aldı.

Kamera karşısında sert ve dimdik duruşuyla tanınan Gürkan Uygun'un babasının tabutunu omuzlarken yaşadığı hüzün de cenazeden yansıyan karelere damgasını vurdu. Oyuncu ve kardeşi Volkan Uygun camide taziyeleri kabul ederken, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Bahattin Uygun'u son yolculuğuna uğurlamak için oradaydı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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