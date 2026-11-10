Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun Babasını Kaybetti: Cenazede Eski Rol Arkadaşı da Yanındaydı!
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Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle yıllarca ekran başına kilitlenen izleyicilerin gönlünde taht kuran Gürkan Uygun, hayatının en zor günlerinden birini yaşıyor. Ünlü oyuncunun babası Bahattin Uygun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti ve bugün Kocaeli'de düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı. Hüzünlü vedada Uygun ailesini yalnız bırakmayanlar arasında dizi hayranlarının çok iyi tanıdığı bir isim de vardı.
Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi'nin Memati'si olarak dokuz yıl boyunca milyonların sevgilisi oldu.
Gürkan Uygun'un babası Bahattin Uygun, Körfez'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban, babasını uğurlayan Gürkan Uygun'u o hüzünlü günde yalnız bırakmadı.
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