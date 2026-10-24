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Engin Altan Düzyatan'ın Acı Günü: Babası Mevlan Düzyatan Hayatını Kaybetti

Engin Altan Düzyatan'ın Acı Günü: Babası Mevlan Düzyatan Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 11:20
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Engin Altan Düzyatan'dan acı haber geldi. Ünlü oyuncu, babası Mevlan Düzyatan'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Cenaze programını da sevenlerine bildirdi.

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Diriliş: Ertuğrul'da canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Engin Altan Düzyatan, pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Diriliş: Ertuğrul'da canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Engin Altan Düzyatan, pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Televizyonun yanı sıra sinemada da izleyiciyle buluşan oyuncu, Babamın Kemanı gibi yapımlarda başrol üstlendi. Düzyatan, bu kez babasının vefat haberiyle sevenlerini üzdü.

Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ı kaybettiğini açıkladı.

Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ı kaybettiğini açıkladı.

Oyuncu, paylaşımında “Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Mevlan Düzyatan'ın cenazesi, 25 Ekim Pazar günü öğle namazının ardından İzmir Bostanlı Beşikçioğlu Camii'ndenkaldırılacak. Cenaze namazı sonrasında Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedilecek.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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