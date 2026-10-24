Engin Altan Düzyatan'ın Acı Günü: Babası Mevlan Düzyatan Hayatını Kaybetti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Engin Altan Düzyatan'dan acı haber geldi. Ünlü oyuncu, babası Mevlan Düzyatan'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Cenaze programını da sevenlerine bildirdi.
Diriliş: Ertuğrul'da canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Engin Altan Düzyatan, pek çok dizi ve filmde rol aldı.
Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ı kaybettiğini açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın