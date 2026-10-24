Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural'ın Oyunculuk Sonrası Yeni Mesleği Ortaya Çıktı!

Emret Komutanım dizisinde Ferit Tekin rolüyle tanınan Arda Kural, şöhretinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakmıştı. Kural, bir yayında oyunculuktan sonraki ilgi alanını anlatmış; evinin bir kısmını atölye gibi bir alana çevirdiğini ve değerli taşlar ile madencilik üzerine düşündüğünü söylemişti. Bu sözleri bugün yeniden gündemde.