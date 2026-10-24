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Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural'ın Oyunculuk Sonrası Yeni Mesleği Ortaya Çıktı!

Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural'ın Oyunculuk Sonrası Yeni Mesleği Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 10:31
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Emret Komutanım dizisinde Ferit Tekin rolüyle tanınan Arda Kural, şöhretinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakmıştı. Kural, bir yayında oyunculuktan sonraki ilgi alanını anlatmış; evinin bir kısmını atölye gibi bir alana çevirdiğini ve değerli taşlar ile madencilik üzerine düşündüğünü söylemişti. Bu sözleri bugün yeniden gündemde.

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Arda Kural, Emret Komutanım'daki Ferit Tekin rolüyle tanındı.

Arda Kural, Emret Komutanım'daki Ferit Tekin rolüyle tanındı.

Arda Kural, Emret Komutanım dizisinde Ferit Tekin karakterini canlandırarak geniş bir kitleye ulaştı. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya benzetilmesiyle de gençlerin sevgilisi haline gelmişti.

Kural, şöhretinin zirvesindeyken oyunculuğu bıraktı.

Kural, şöhretinin zirvesindeyken oyunculuğu bıraktı.

Kural, şöhretinin zirvesindeyken ani bir kararla oyunculuğu bıraktı. Dizi sektöründe yaşadığı zorluklarla baş edemediğini söyleyen Kural, oyunculuk yapmayı bir türlü sevemediğini itiraf etmişti.

Kural, evinde değerli taşlar ve metaller üzerine çalıştığını anlatmıştı!

Kural, evinde değerli taşlar ve metaller üzerine çalıştığını anlatmıştı!

Katıldığı bir yayında yeni ilgi alanından söz eden Kural, evinin bir kısmını laboratuvar benzeri bir alana çevirdiğini söyledi. 'Bir odam atölye; orada değerli taşları, değersiz taşları ve metalleri inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi alanlara odaklanıyorum' dedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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