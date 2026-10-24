Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural'ın Oyunculuk Sonrası Yeni Mesleği Ortaya Çıktı!
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Emret Komutanım dizisinde Ferit Tekin rolüyle tanınan Arda Kural, şöhretinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakmıştı. Kural, bir yayında oyunculuktan sonraki ilgi alanını anlatmış; evinin bir kısmını atölye gibi bir alana çevirdiğini ve değerli taşlar ile madencilik üzerine düşündüğünü söylemişti. Bu sözleri bugün yeniden gündemde.
Arda Kural, Emret Komutanım'daki Ferit Tekin rolüyle tanındı.
Kural, şöhretinin zirvesindeyken oyunculuğu bıraktı.
Kural, evinde değerli taşlar ve metaller üzerine çalıştığını anlatmıştı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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