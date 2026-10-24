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Yılmaz Erdoğan'ın X Hesabı Askıya Alındı!

Yılmaz Erdoğan'ın X Hesabı Askıya Alındı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 10:49
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Yılmaz Erdoğan bu kez sosyal medya hesabıyla gündemde. Bir Demet Tiyatro'dan Vizontele'ye, Organize İşler'den İnci Taneleri'ne pek çok yapımda imzası bulunan sanatçının X hesabının askıya alındığı öğrenildi. Son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi'yle izleyici karşısına çıkan Erdoğan'ın hesabına ilişkin gelişme sosyal medyada paylaşıldı.

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Yılmaz Erdoğan, yıllardır hem yazdığı hikayelerle hem de canlandırdığı karakterlerle hayatımızda.

Yılmaz Erdoğan, yıllardır hem yazdığı hikayelerle hem de canlandırdığı karakterlerle hayatımızda.

Bir Demet Tiyatro'nun Mükremin Çıtır'ı olarak hafızalara yerleşen Erdoğan; Vizontele, Organize İşler ve Kelebeğin Rüyası gibi filmlerle sinemada da adından söz ettirdi. BKM çatısı altında yürüttüğü çalışmalar ve Çok Güzel Hareketler Bunlar'la genç oyuncuların yetişmesine katkıda bulunan sanatçı, İnci Taneleri'nde ise Azem Yücedağ karakteriyle karşımıza çıktı.

Erdoğan, son olarak senaryosunu kaleme aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi'nde yeniden Asım Noyan'a hayat verdi. 16 Ekim'de Netflix'te yayınlanan sekiz bölümlük yapım, serinin hikayesini bu kez bir hazine arayışı etrafında sürdürdü.

Son dönemde Organize İşler: Karun Hazinesi’nde yer alan kam davulu sahnesi sebebiyle eleştirilen Yılmaz Erdoğan'ın bu kez X hesabının askıya alındığı öğrenildi.

Son dönemde Organize İşler: Karun Hazinesi’nde yer alan kam davulu sahnesi sebebiyle eleştirilen Yılmaz Erdoğan'ın bu kez X hesabının askıya alındığı öğrenildi.

24 Ekim'de sosyal medyada paylaşılan haberlerde, sanatçının hesabının X tarafından askıya alındığı aktarıldı. 

İşlemin hangi gerekçeyle uygulandığına ilişkin doğrulanmış bir açıklamaya ise henüz ulaşılamadı. Erdoğan'ın hesabının yeniden açılacağı tarihe ya da itiraz sürecine dair de net bir bilgi bulunmuyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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