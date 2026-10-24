Yılmaz Erdoğan'ın X Hesabı Askıya Alındı!

Bir Demet Tiyatro'nun Mükremin Çıtır'ı olarak hafızalara yerleşen Erdoğan; Vizontele, Organize İşler ve Kelebeğin Rüyası gibi filmlerle sinemada da adından söz ettirdi. BKM çatısı altında yürüttüğü çalışmalar ve Çok Güzel Hareketler Bunlar'la genç oyuncuların yetişmesine katkıda bulunan sanatçı, İnci Taneleri'nde ise Azem Yücedağ karakteriyle karşımıza çıktı.

Erdoğan, son olarak senaryosunu kaleme aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi'nde yeniden Asım Noyan'a hayat verdi. 16 Ekim'de Netflix'te yayınlanan sekiz bölümlük yapım, serinin hikayesini bu kez bir hazine arayışı etrafında sürdürdü.