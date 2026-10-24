Yılmaz Erdoğan'ın X Hesabı Askıya Alındı!
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Yılmaz Erdoğan bu kez sosyal medya hesabıyla gündemde. Bir Demet Tiyatro'dan Vizontele'ye, Organize İşler'den İnci Taneleri'ne pek çok yapımda imzası bulunan sanatçının X hesabının askıya alındığı öğrenildi. Son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi'yle izleyici karşısına çıkan Erdoğan'ın hesabına ilişkin gelişme sosyal medyada paylaşıldı.
Yılmaz Erdoğan, yıllardır hem yazdığı hikayelerle hem de canlandırdığı karakterlerle hayatımızda.
Son dönemde Organize İşler: Karun Hazinesi’nde yer alan kam davulu sahnesi sebebiyle eleştirilen Yılmaz Erdoğan'ın bu kez X hesabının askıya alındığı öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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