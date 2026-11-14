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Kızılcık Şerbeti'nin Yükselişi Sona Erdi, Taşacak Bu Deniz Zirvede: 13 Kasım Cuma Reyting Sonuçları

Kızılcık Şerbeti'nin Yükselişi Sona Erdi, Taşacak Bu Deniz Zirvede: 13 Kasım Cuma Reyting Sonuçları

Kızılcık Şerbeti Reyting Taşacak Bu Deniz
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 10:30
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13 Kasım Cuma akşamının reyting sonuçları açıklandı. Cuma akşamının iki iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle bir kez daha karşı karşıya geldi. Geçen hafta Nursema'nın dönüşüyle üç listede de yükselen Kızılcık Şerbeti bu hafta üç listede de düşüş yaşarken, Taşacak Bu Deniz de üç kategoride gerilese de zirvedeki yerini korudu.

İşte 13 Kasım Cuma reyting sonuçları...

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Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 7. bölümüyle Total'de 10,60 alarak üç listenin de zirvesinde kaldı.

Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 7. bölümüyle Total'de 10,60 alarak üç listenin de zirvesinde kaldı.

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 7. bölümüyle Total'de 10,60, AB'de 8,76, ABC1'de ise 10,46 reyting aldı. Dizi üç kategoride de birinci sırada yer aldı.

Önceki haftaya göre üç listede de düşüş yaşadı. Total'de 0,51 (11,11'den 10,60'a), AB'de 1,24 (10,00'dan 8,76'ya), ABC1'de ise 0,40 puan (10,86'dan 10,46'ya) kaybetti. Dizi, geçen hafta AB'de sezonun en yüksek reytingine ulaşmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin yükselişi sona erdi, dizi üç listede de ikinci oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin yükselişi sona erdi, dizi üç listede de ikinci oldu.

Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi, 5. sezonun 8. bölümüyle Total'de 6,45, AB'de 6,22, ABC1'de ise 6,58 reyting alarak üç listede de ikinci oldu. Nursema'nın geri döndüğü geçen haftaki bölümle üç kategoride de yükselen dizi, bu hafta yeniden geriledi.

Kızılcık Şerbeti, Total'de 0,35 (6,80'den 6,45'e), AB'de 0,66 (6,88'den 6,22'ye), ABC1'de ise 0,67 puan (7,25'ten 6,58'e) kaybetti.

Taşacak Bu Deniz ile arasındaki fark Total'de 4,15, AB'de 2,54, ABC1'de ise 3,88 puan oldu. Geçen hafta bu fark Total'de 4,31, AB'de 3,12, ABC1'de 3,61 puandı. Yani iki dizi arasındaki fark Total ve AB'de kapanırken ABC1'de açıldı.

İşte 13 Kasım Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

İşte 13 Kasım Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Taşacak Bu Deniz (2. sezon 7. bölüm)

Total: 10,60 (1)

AB: 8,76 (1)

ABC1: 10,46 (1)

Kızılcık Şerbeti (5. sezon 8. bölüm)

Total: 6,45 (2)

AB: 6,22 (2)

ABC1: 6,58 (2)

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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