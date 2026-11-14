Kızılcık Şerbeti'nin Yükselişi Sona Erdi, Taşacak Bu Deniz Zirvede: 13 Kasım Cuma Reyting Sonuçları

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 7. bölümüyle Total'de 10,60, AB'de 8,76, ABC1'de ise 10,46 reyting aldı. Dizi üç kategoride de birinci sırada yer aldı.

Önceki haftaya göre üç listede de düşüş yaşadı. Total'de 0,51 (11,11'den 10,60'a), AB'de 1,24 (10,00'dan 8,76'ya), ABC1'de ise 0,40 puan (10,86'dan 10,46'ya) kaybetti. Dizi, geçen hafta AB'de sezonun en yüksek reytingine ulaşmıştı.