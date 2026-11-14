Kızılcık Şerbeti'nin Yükselişi Sona Erdi, Taşacak Bu Deniz Zirvede: 13 Kasım Cuma Reyting Sonuçları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
13 Kasım Cuma akşamının reyting sonuçları açıklandı. Cuma akşamının iki iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle bir kez daha karşı karşıya geldi. Geçen hafta Nursema'nın dönüşüyle üç listede de yükselen Kızılcık Şerbeti bu hafta üç listede de düşüş yaşarken, Taşacak Bu Deniz de üç kategoride gerilese de zirvedeki yerini korudu.
İşte 13 Kasım Cuma reyting sonuçları...
Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 7. bölümüyle Total'de 10,60 alarak üç listenin de zirvesinde kaldı.
Kızılcık Şerbeti'nin yükselişi sona erdi, dizi üç listede de ikinci oldu.
İşte 13 Kasım Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın