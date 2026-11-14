Güneşin Doğduğu Yer'in Leyla'sı Beyza Gümülcine'nin Oyunculuktan Önceki Mesleği Şaşırttı!
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Güneşin Doğduğu Yer'in Leyla'sı Beyza Gümülcine, Şamdan Plus'a verdiği röportajda oyunculuktan önceki mesleğini ve Burak Özçivit hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Oyuncu, hayatında aşkın şu an öncelik olmadığını da söyledi.
Kaynak: Şamdan Plus
Beyza Gümülcine, oyuncu olmadan önce avukatlık yapıyordu.
Gümülcine, Burak Özçivit'i "bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi partner" olarak tanımladı.
Oyuncu, "Hayatımda aşk şu an olmasa da olur" dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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