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Güneşin Doğduğu Yer'in Leyla'sı Beyza Gümülcine'nin Oyunculuktan Önceki Mesleği Şaşırttı!

Güneşin Doğduğu Yer'in Leyla'sı Beyza Gümülcine'nin Oyunculuktan Önceki Mesleği Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 10:23
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Güneşin Doğduğu Yer'in Leyla'sı Beyza Gümülcine, Şamdan Plus'a verdiği röportajda oyunculuktan önceki mesleğini ve Burak Özçivit hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Oyuncu, hayatında aşkın şu an öncelik olmadığını da söyledi.

Kaynak: Şamdan Plus

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Beyza Gümülcine, oyuncu olmadan önce avukatlık yapıyordu.

Beyza Gümülcine, oyuncu olmadan önce avukatlık yapıyordu.

atv'de perşembe akşamları yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer'de Leyla karakterini canlandıran Beyza Gümülcine, oyuncu olmadan önce avukatlık yapıyordu. Yaklaşık iki yıl bu mesleği sürdüren Gümülcine, oyuncu olmak istediği için avukatlığı bıraktı. Modellik ve reklam filmi oyunculuğu yaptıktan sonra Güneşin Doğduğu Yer'de başrolü aldı. Bu rolle hayatının yörüngesinin bambaşka bir yere kaydığını ama bu yerden çok mutlu olduğunu söyledi.

Gümülcine, Burak Özçivit'i "bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi partner" olarak tanımladı.

Gümülcine, Burak Özçivit'i "bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi partner" olarak tanımladı.

Dizide karşılıklı oynadığı Burak Özçivit hakkında konuşan Gümülcine, 'Burak, bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi partner' dedi.

Hedeflerinden de söz eden oyuncu, 'Aslında bir hedefim yok. Hiçbir zaman da olmadı' dedi ve şöyle devam etti: 'Ben keyif aldığım işi yapıyorum. Çok çalışıyorum ve layıkıyla yapmak için elimden geleni yapıyorum.' Gümülcine, bulunduğu yerin kıymetini çok iyi bildiğini ve orada kalabilmenin yolunun çok çalışmaktan geçtiğinin farkında olduğunu söyledi.

Oyuncu, "Hayatımda aşk şu an olmasa da olur" dedi.

Oyuncu, "Hayatımda aşk şu an olmasa da olur" dedi.

Özel hayatına dair de konuşan Gümülcine, hayatının merkezinde işinin olduğunu söyledi: 'Hayatımda aşk şu an olmasa da olur. Kendime bile zaman ayıramıyorum.' Aşkta mantıklı olmadığını, hisleriyle hareket ettiğini belirten oyuncu, evliliğin şu an kendisine uzak olduğunu ama 'kısmet' olduğunu dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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