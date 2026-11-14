Güneşin Doğduğu Yer'in Leyla'sı Beyza Gümülcine'nin Oyunculuktan Önceki Mesleği Şaşırttı!

Dizide karşılıklı oynadığı Burak Özçivit hakkında konuşan Gümülcine, 'Burak, bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi partner' dedi.

Hedeflerinden de söz eden oyuncu, 'Aslında bir hedefim yok. Hiçbir zaman da olmadı' dedi ve şöyle devam etti: 'Ben keyif aldığım işi yapıyorum. Çok çalışıyorum ve layıkıyla yapmak için elimden geleni yapıyorum.' Gümülcine, bulunduğu yerin kıymetini çok iyi bildiğini ve orada kalabilmenin yolunun çok çalışmaktan geçtiğinin farkında olduğunu söyledi.