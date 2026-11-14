Oryantal Asena, 8 Aydır Birlikte Olduğu Kani Kudu'yla Sessiz Sedasız Evlendiğini Açıkladı!
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Ünlü oryantal Asena, NR1 Magazin programında iş insanı Kani Kudu'yla resmi nikâh kıydıklarını açıkladı. Asena, 'Biz zaten resmî nikâhlıyız' diyerek evliliğini ilk kez duyurdu ve eşi için 'Benim kocam kadından anlıyor' ifadesini kullandı.
Kaynak: NR1 Magazin
Asena, 1990'ların sonundan beri sahne performanslarıyla tanınıyor.
Asena, Hande Aras'ın sunduğu NR1 Magazin'de evliliğini açıkladı.
Yaklaşık 8 aydır birlikte olduğu bilinen çift gösterişli bir düğün yerine sade bir nikâhı tercih etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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