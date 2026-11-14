Oryantal Asena, 8 Aydır Birlikte Olduğu Kani Kudu'yla Sessiz Sedasız Evlendiğini Açıkladı!

Asena, 1990'ların sonundan itibaren sahne performansları ve televizyon projeleriyle tanınan bir isim. Uzun yıllar İbo Show'daki oryantal performanslarıyla hafızalara kazınan sanatçı, sahne ve müzik projelerine devam ediyor. Asena, daha önce başka bir iş insanıyla evlenip Almanya'ya yerleşmiş fakat evliliğini 2025'te sonlandırmıştı.