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Oryantal Asena, 8 Aydır Birlikte Olduğu Kani Kudu'yla Sessiz Sedasız Evlendiğini Açıkladı!

Oryantal Asena, 8 Aydır Birlikte Olduğu Kani Kudu'yla Sessiz Sedasız Evlendiğini Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 09:26
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Ünlü oryantal Asena, NR1 Magazin programında iş insanı Kani Kudu'yla resmi nikâh kıydıklarını açıkladı. Asena, 'Biz zaten resmî nikâhlıyız' diyerek evliliğini ilk kez duyurdu ve eşi için 'Benim kocam kadından anlıyor' ifadesini kullandı.

Kaynak: NR1 Magazin

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Asena, 1990'ların sonundan beri sahne performanslarıyla tanınıyor.

Asena, 1990'ların sonundan beri sahne performanslarıyla tanınıyor.

Asena, 1990'ların sonundan itibaren sahne performansları ve televizyon projeleriyle tanınan bir isim. Uzun yıllar İbo Show'daki oryantal performanslarıyla hafızalara kazınan sanatçı, sahne ve müzik projelerine devam ediyor. Asena, daha önce başka bir iş insanıyla evlenip Almanya'ya yerleşmiş fakat evliliğini 2025'te sonlandırmıştı.

Asena, Hande Aras'ın sunduğu NR1 Magazin'de evliliğini açıkladı.

Asena, Hande Aras'ın sunduğu NR1 Magazin'de evliliğini açıkladı.

Asena, Hande Aras'ın sunduğu NR1 Magazin programında evliliğini açıkladı. Sanatçı, 'Biz zaten resmî nikâhlıyız. Kendi aramızda nikâhımızı kıydırdık' dedi. Eşinden de 'Benim kocam kadından anlıyor. Çok zevkli, çok dürüst' sözleriyle bahsetti.

Yaklaşık 8 aydır birlikte olduğu bilinen çift gösterişli bir düğün yerine sade bir nikâhı tercih etti.

Yaklaşık 8 aydır birlikte olduğu bilinen çift gösterişli bir düğün yerine sade bir nikâhı tercih etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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