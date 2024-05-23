Onur Akay Durup Dururken Kendisine Saldıran Kişinin "Kadir Doğulu İçin, Tarikat İçin" Dediğini Söyledi!
Onur Akay Durup Dururken Kendisine Saldıran Kişinin "Kadir Doğulu İçin, Tarikat İçin" Dediğini Söyledi!
Müzik kariyeriyle tanınan Onur Akay, uzun yıllardır medya sektöründe dikkat çeken isimlerden biri. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve sanatçılarla bir hayli iç içe olan Onur Akay, korkutan bir haber verdi. Önceki akşam arkadaşlarıyla oturduğu sırada birinin kendisine saldırdığını söyleyen Akay, bahsi geçen kişinin 'Kadir Doğulu için' dediğini ifade etti.
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Kariyerine ses sanatçısı olarak başlayan, yıllar içerisinde pek çok kişinin tanıdığı ve sevdiği Onur Akay farklı bir konuyla gündeme geldi.
Geçtiğimiz yıl yaz ayında bir magazin programı esnasında Kadir Doğulu hakkında açıklamalar yapan Onur Akay'a dava açılmıştı hatırlarsanız.
Yaz ayında yaşananların ardından Onur Akay, sosyal medya hesabında Kadir Doğulu'dan bahsettiği bir paylaşım daha yaptı.
Akay, kendisine yumruk atan kişinin "Kadir Doğulu için, tarikat için" diyerek saldırdığını söyledi.
Kadir Doğulu'dan henüz iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.
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