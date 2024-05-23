Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Onur Akay Durup Dururken Kendisine Saldıran Kişinin "Kadir Doğulu İçin, Tarikat İçin" Dediğini Söyledi!

Onur Akay Durup Dururken Kendisine Saldıran Kişinin "Kadir Doğulu İçin, Tarikat İçin" Dediğini Söyledi!

Kadir Doğulu
GNS
GNS - Onedio Editörü
23.05.2024 - 10:51

Müzik kariyeriyle tanınan Onur Akay, uzun yıllardır medya sektöründe dikkat çeken isimlerden biri. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve sanatçılarla bir hayli iç içe olan Onur Akay, korkutan bir haber verdi. Önceki akşam arkadaşlarıyla oturduğu sırada birinin kendisine saldırdığını söyleyen Akay, bahsi geçen kişinin 'Kadir Doğulu için' dediğini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kariyerine ses sanatçısı olarak başlayan, yıllar içerisinde pek çok kişinin tanıdığı ve sevdiği Onur Akay farklı bir konuyla gündeme geldi.

Kariyerine ses sanatçısı olarak başlayan, yıllar içerisinde pek çok kişinin tanıdığı ve sevdiği Onur Akay farklı bir konuyla gündeme geldi.

Şimdilerde medya şirketi sahibi olan ve pek çok ünlü isimle birlikte çalışan Onur Akay, diğer bir yandan yazarlık da yapmaya devam ediyor. Gündüz kuşağında kendisini ekranda da görmemiz mümkün oluyor.

Geçtiğimiz yıl yaz ayında bir magazin programı esnasında Kadir Doğulu hakkında açıklamalar yapan Onur Akay'a dava açılmıştı hatırlarsanız.

Geçtiğimiz yıl yaz ayında bir magazin programı esnasında Kadir Doğulu hakkında açıklamalar yapan Onur Akay'a dava açılmıştı hatırlarsanız.

Onur Akay, Söylemezsem Olmaz programında Doğulu için 'mason', 'İmam nikahlı evli' gibi ifadeler kullanmıştı. 

Kadir Doğulu; Onur Akay'ın özel hayatıyla ilgili asılsız açıklamalarda bulunduğunu, onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini söyleyerek 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Yaz ayında yaşananların ardından Onur Akay, sosyal medya hesabında Kadir Doğulu'dan bahsettiği bir paylaşım daha yaptı.

Yaz ayında yaşananların ardından Onur Akay, sosyal medya hesabında Kadir Doğulu'dan bahsettiği bir paylaşım daha yaptı.

96 bin takipçili Instagram hesabında şiddet gördüğünü paylaşan Onur Akay'ın hali herkesi korkuttu.

Akay, kendisine yumruk atan kişinin "Kadir Doğulu için, tarikat için" diyerek saldırdığını söyledi.

Akay, kendisine yumruk atan kişinin "Kadir Doğulu için, tarikat için" diyerek saldırdığını söyledi.

'Dün gece çok sevdiģim dostlarımla otururken, birden saldırıya uğradım. Gözüme yumruk atan kişi birincisi Kadir Doğulu için dedi vurdu, bu da tarikat için dedi ve yine vurdu.'

Kadir Doğulu'dan henüz iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

Kadir Doğulu'dan henüz iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın