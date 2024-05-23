Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt'ten Gelen 12 Milyonluk Teklifi "Kariyerime Uymuyor" Diyerek Elinin Tersiyle Reddetti
Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt'ten Gelen 12 Milyonluk Teklifi "Kariyerime Uymuyor" Diyerek Elinin Tersiyle Reddetti
Türkiye'nin en prestijli oyuncularından bir tanesi Kıvanç Tatlıtuğ desek abartmış olmayız değil mi? Hepimizin bayılarak izlediği, sadece oyunculuğuna değil gerçek hayattaki hallerine de hayran olduğu ünlü isim hakkında çıkan bir haber hepimizi şaşırttı. Söylenenlere göre Tatlıtuğ, Kuveyt'ten gelen 12 milyonluk teklifi reddetti!
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Yoldan geçen 10 kişiyi durdursak ve "Türkiye'nin en yakışıklı oyuncusu kim?" diye sorsak 7 kişinin Kıvanç Tatlıtuğ der muhtemelen.
Ayrıca müthiş bir aile babası olması da cabası...
İşlerine dönecek olursak son olarak Aile dizisinin bitmesiyle kısa bir molaya çıktı Kıvanç Tatlıtuğ.
Tabii bu sürede gelen teklifleri değerlendiriyor. Ancak kendisine öyle bir teklif gelmiş ki ağzımız açık kaldı.
Kıvanç Tatlıtuğ ise bu teklifi kariyerine uymadığı gerekçesiyle reddetmiş...
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