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Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt'ten Gelen 12 Milyonluk Teklifi "Kariyerime Uymuyor" Diyerek Elinin Tersiyle Reddetti

Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt'ten Gelen 12 Milyonluk Teklifi "Kariyerime Uymuyor" Diyerek Elinin Tersiyle Reddetti

Kıvanç Tatlıtuğ
GNS
GNS - Onedio Editörü
23.05.2024 - 10:19

Türkiye'nin en prestijli oyuncularından bir tanesi Kıvanç Tatlıtuğ desek abartmış olmayız değil mi? Hepimizin bayılarak izlediği, sadece oyunculuğuna değil gerçek hayattaki hallerine de hayran olduğu ünlü isim hakkında çıkan bir haber hepimizi şaşırttı. Söylenenlere göre Tatlıtuğ, Kuveyt'ten gelen 12 milyonluk teklifi reddetti!

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Yoldan geçen 10 kişiyi durdursak ve "Türkiye'nin en yakışıklı oyuncusu kim?" diye sorsak 7 kişinin Kıvanç Tatlıtuğ der muhtemelen.

Yoldan geçen 10 kişiyi durdursak ve "Türkiye'nin en yakışıklı oyuncusu kim?" diye sorsak 7 kişinin Kıvanç Tatlıtuğ der muhtemelen.

Kendisi yıllar içerisinde yaşlanacağına daha da karizmatik bir hal almaya başladı. Oyunculuğunu yıllardır bayılarak izlediğimiz Tatlıtuğ'un farklı karakterlerde büründüğü hallerine hayran olmamak elde değil.

Ayrıca müthiş bir aile babası olması da cabası...

Ayrıca müthiş bir aile babası olması da cabası...

Eşi Başak Dizer'e olan romantik tutumu, açıklamaları, bakışları derken herkese 'bize de nasip olsun' dedirtmeye bayılıyorlar. Kurt Efe'nin de dahil olduğu aile pozlarını gördükçe içimiz eriyor.

İşlerine dönecek olursak son olarak Aile dizisinin bitmesiyle kısa bir molaya çıktı Kıvanç Tatlıtuğ.

İşlerine dönecek olursak son olarak Aile dizisinin bitmesiyle kısa bir molaya çıktı Kıvanç Tatlıtuğ.

Biliyorsunuz geçtiğimiz yılı oldukça yoğun geçirdi kendisi. Aile, Boğa Boğa, İstanbul İçin Son Çağrı derken epey gündemdeydi. Şimdilerde reklam yüzü olduğu markanın lansmanlarında görebiliyoruz kendisini.

Tabii bu sürede gelen teklifleri değerlendiriyor. Ancak kendisine öyle bir teklif gelmiş ki ağzımız açık kaldı.

Tabii bu sürede gelen teklifleri değerlendiriyor. Ancak kendisine öyle bir teklif gelmiş ki ağzımız açık kaldı.

Kuveyt'te yapılan bir mağazanın açılışına katılması için tam 12 milyon TL teklif edilmiş Kıvanç Tatlıtuğ'a.

Kıvanç Tatlıtuğ ise bu teklifi kariyerine uymadığı gerekçesiyle reddetmiş...

Kıvanç Tatlıtuğ ise bu teklifi kariyerine uymadığı gerekçesiyle reddetmiş...

Prensip sahibi bir oyuncu, ne diyebiliriz ki...

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