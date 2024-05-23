Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt'ten Gelen 12 Milyonluk Teklifi "Kariyerime Uymuyor" Diyerek Elinin Tersiyle Reddetti

Türkiye'nin en prestijli oyuncularından bir tanesi Kıvanç Tatlıtuğ desek abartmış olmayız değil mi? Hepimizin bayılarak izlediği, sadece oyunculuğuna değil gerçek hayattaki hallerine de hayran olduğu ünlü isim hakkında çıkan bir haber hepimizi şaşırttı. Söylenenlere göre Tatlıtuğ, Kuveyt'ten gelen 12 milyonluk teklifi reddetti!