Muhabirleri Görünce Gerginliğiyle Ateş Saçan Serenay Sarıkaya'nın Hali Sordukları İlişki Sorularına Yoruldu

Güzeller güzeli oyuncumuz Serenay Sarıkaya'yı magazinde görmeye bayılıyoruz tabii ki. Kendisi de muhabirlerle oldukça hoş sohbet bir halde yıllardır. Ancak son dönemde Sarıkaya'nın basın mensubu gördüğü an yüzünü asarak uzaklaştığını görüyoruz. İzlediğimiz son videosundaki hali de 'ne bu gerginlik' dedirtecek cinsten...