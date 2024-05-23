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Muhabirleri Görünce Gerginliğiyle Ateş Saçan Serenay Sarıkaya'nın Hali Sordukları İlişki Sorularına Yoruldu

Muhabirleri Görünce Gerginliğiyle Ateş Saçan Serenay Sarıkaya'nın Hali Sordukları İlişki Sorularına Yoruldu

Serenay Sarıkaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
23.05.2024 - 09:18

Güzeller güzeli oyuncumuz Serenay Sarıkaya'yı magazinde görmeye bayılıyoruz tabii ki. Kendisi de muhabirlerle oldukça hoş sohbet bir halde yıllardır. Ancak son dönemde Sarıkaya'nın basın mensubu gördüğü an yüzünü asarak uzaklaştığını görüyoruz. İzlediğimiz son videosundaki hali de 'ne bu gerginlik' dedirtecek cinsten...

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Serenay Sarıkaya her zaman göz bebeğimiz olan oyunculardan bir tanesi.

Serenay Sarıkaya her zaman göz bebeğimiz olan oyunculardan bir tanesi.

Yıllardır ekranlarda yer alan ve kariyerinde adım adım zirveye ulaşan, Türkiye'nin en dikkat çeken ve aranılan yüzleri arasında ilk üçe giren Serenay'ı övmelere doyamıyoruz tabii ki.

Magazinin de oldukça sevilen bir ismi olan Sarıkaya, Netflix'te yayınlanan son dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti ile de epey bir konuşuluyor.

Magazinin de oldukça sevilen bir ismi olan Sarıkaya, Netflix'te yayınlanan son dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti ile de epey bir konuşuluyor.

Leyla karakterine hayat verdiği dizideki rolüyle oldukça ses getiren Serenay Sarıkaya, bazı eleştirilerin de hedefi olmuştu bildiğiniz gibi. Dizideki peruğundan tutun da gala gecesi giydiği kırmızı elbisesine kadar pek çok detaydan bahsedebiliriz.

Derken kendisini eski sevgilileriyle pişti olduğu mekan çıkışında görmüştük...

Derken kendisini eski sevgilileriyle pişti olduğu mekan çıkışında görmüştük...

Kerem Bürsin ve Çağatay Ulusoy'un da katıldığı bir davetten erken ayrıldığını gördüğümüz Serenay Sarıkaya hiçbir açıklama yapmazken, beyefendilerin tatlı sözleri ilgimizi çekmişti. Çağatay Ulusoy 'Herkes oradaydı' derken, Kerem Bürsin 'Çağatay Ulusoy'la yeni tanıştım. Çok iyi biri. Serenay'ı gördüm, konuştuk sarıldık' sözleriyle magazine bomba gibi düşmüştü.

Magazini az buçuk takip eden biriyseniz bilirsiniz ki Sarıkaya'nın muhabirlerle arası çok iyidir.

Magazini az buçuk takip eden biriyseniz bilirsiniz ki Sarıkaya'nın muhabirlerle arası çok iyidir.

Ancak bu son dönemde değişiyor gibi. Kendisi özellikle sevgilisi Mert Demir hakkında gelen sorulardan sonra epey sinirlenmişti hatırlarsanız.

Son dönemde de ilişkilerine dair iddialar dışında pek sohbet eden muhabir göremeyince fellik fellik kaçar olmuş...

Son dönemde de ilişkilerine dair iddialar dışında pek sohbet eden muhabir göremeyince fellik fellik kaçar olmuş...

Karşılaştığı muhabirin sorularına cevap dahi vermeden hızlıca uzaklaşan Serenay Sarıkaya'nın gerginliği dışardan ateş saçar vaziyette!

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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Serenay neye kızmış?

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