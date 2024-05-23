Muhabirleri Görünce Gerginliğiyle Ateş Saçan Serenay Sarıkaya'nın Hali Sordukları İlişki Sorularına Yoruldu
Muhabirleri Görünce Gerginliğiyle Ateş Saçan Serenay Sarıkaya'nın Hali Sordukları İlişki Sorularına Yoruldu
Güzeller güzeli oyuncumuz Serenay Sarıkaya'yı magazinde görmeye bayılıyoruz tabii ki. Kendisi de muhabirlerle oldukça hoş sohbet bir halde yıllardır. Ancak son dönemde Sarıkaya'nın basın mensubu gördüğü an yüzünü asarak uzaklaştığını görüyoruz. İzlediğimiz son videosundaki hali de 'ne bu gerginlik' dedirtecek cinsten...
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Serenay Sarıkaya her zaman göz bebeğimiz olan oyunculardan bir tanesi.
Magazinin de oldukça sevilen bir ismi olan Sarıkaya, Netflix'te yayınlanan son dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti ile de epey bir konuşuluyor.
Derken kendisini eski sevgilileriyle pişti olduğu mekan çıkışında görmüştük...
Magazini az buçuk takip eden biriyseniz bilirsiniz ki Sarıkaya'nın muhabirlerle arası çok iyidir.
Son dönemde de ilişkilerine dair iddialar dışında pek sohbet eden muhabir göremeyince fellik fellik kaçar olmuş...
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Serenay neye kızmış?
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