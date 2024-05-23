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Survivor Hakan Hatipoğlu Ameliyata Giriyorum Demişti Son Durumunu Eşi Gizem Açıkladı!

Survivor Hakan Hatipoğlu Ameliyata Giriyorum Demişti Son Durumunu Eşi Gizem Açıkladı!

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
23.05.2024 - 08:44

Hakan Hatipoğlu yıllardır Survivor'ın yakından takip edilen isimlerinden. Var mısın Yok musun ile başladığı serüvenine önce Survivor, ardından Survivor Ekstra ile devam eden Hatipoğlu'nun yarışma sonrası yaptıkları merak ediliyor. All Star'dan çıkmasının ardından sevenlerini endişelendiren Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumunu eşi Gizem Hatipoğlu paylaştı.

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Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinden biri Hakan Hatipoğlu.

Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinden biri Hakan Hatipoğlu.

Aslında yıllardır Survivor'la ilgisi olduğunu gördüğümüz Hatipoğlu, üç kez yarıştı. İlk olarak 2010 yılında, ardından 2015'te ve son olarak 2024 yılında All Star ekibine katılmıştı.

Kendisini parkurda görmediğimiz yıllarda da Survivor Panorama'da izledik. Ancak bu yıl All Star hırsıyla Dominik'teki yerini aldı.

Kendisini parkurda görmediğimiz yıllarda da Survivor Panorama'da izledik. Ancak bu yıl All Star hırsıyla Dominik'teki yerini aldı.

Hatipoğlu, kızına verdiği sözü tutarak tam 100. günde elenmişti. Geçtiğimiz ay final etabında Yasin Obuz'a 5-0 yenilerek adaya veda eden Hakan'ın, ailesine kavuştuğu anlar herkesi duygulandırmıştı.

Fenomen isim geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendiği sırada sevenlerini korkutan bir açıklamada bulundu ve ameliyat olacağını söyledi.

Fenomen isim geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendiği sırada sevenlerini korkutan bir açıklamada bulundu ve ameliyat olacağını söyledi.

'İnşallah ufak bir operasyon ile sorunu gidereceğiz. Salı günü ameliyat olacağım. Küçük bir operasyon. Sonrasında biraz dinleneceğim. Yaz yaklaşıyor, her şey yolunda.'

Ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ameliyata girdiğini duyurdu ve "Birkaç gün bana müsaade" dedi.

Ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ameliyata girdiğini duyurdu ve "Birkaç gün bana müsaade" dedi.

'Şifayı ver, şifayı ancak sen verirsin Allah'ım. Ameliyat sonrası inşallah beraberiz. Birkaç gün bana müsaade!'

Durumu merak edilen Hakan Hatipoğlu'nun ameliyatının nasıl geçtiğini eşi Gizem Hatipoğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamasında "Hakan'ın ameliyatı başarılı geçti çok şükür." dedi.

Durumu merak edilen Hakan Hatipoğlu'nun ameliyatının nasıl geçtiğini eşi Gizem Hatipoğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamasında "Hakan'ın ameliyatı başarılı geçti çok şükür." dedi.

'Hakan'ın ameliyatı başarılı geçti çok şükür. Merak edenlere buradan duyurmuş olayım. Arayan, soran, yazan herkese teşekkür ederiz.'

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