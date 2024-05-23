Survivor Hakan Hatipoğlu Ameliyata Giriyorum Demişti Son Durumunu Eşi Gizem Açıkladı!
Survivor Hakan Hatipoğlu Ameliyata Giriyorum Demişti Son Durumunu Eşi Gizem Açıkladı!
Hakan Hatipoğlu yıllardır Survivor'ın yakından takip edilen isimlerinden. Var mısın Yok musun ile başladığı serüvenine önce Survivor, ardından Survivor Ekstra ile devam eden Hatipoğlu'nun yarışma sonrası yaptıkları merak ediliyor. All Star'dan çıkmasının ardından sevenlerini endişelendiren Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumunu eşi Gizem Hatipoğlu paylaştı.
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Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinden biri Hakan Hatipoğlu.
Kendisini parkurda görmediğimiz yıllarda da Survivor Panorama'da izledik. Ancak bu yıl All Star hırsıyla Dominik'teki yerini aldı.
Fenomen isim geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendiği sırada sevenlerini korkutan bir açıklamada bulundu ve ameliyat olacağını söyledi.
Ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ameliyata girdiğini duyurdu ve "Birkaç gün bana müsaade" dedi.
Durumu merak edilen Hakan Hatipoğlu'nun ameliyatının nasıl geçtiğini eşi Gizem Hatipoğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamasında "Hakan'ın ameliyatı başarılı geçti çok şükür." dedi.
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