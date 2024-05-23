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Sağlıklı Olmak İçin Açlık Detoksu Yapan Farah Zeynep Abdullah Çıkan Ölüm Diyeti Haberleriyle Dalga Geçti

Sağlıklı Olmak İçin Açlık Detoksu Yapan Farah Zeynep Abdullah Çıkan Ölüm Diyeti Haberleriyle Dalga Geçti

farah zeynep abdullah
GNS
GNS - Onedio Editörü
23.05.2024 - 09:38

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden pek çok hastalığı olduğunu duyurmuş ve açlık detoksuna başladığını söylemişti. Bu sözlerini 'ölüm diyeti' diye paylaşan sayfalara gülen Farah Zeynep, 'Ölüm beni bronzlaştırdı' diyerek dalga geçti.

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Farah Zeynep Abdullah'ın ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu artık söylememize gerek yok. Biyografi filmlerinin aranılan yüzü diyebiliriz kendisi için...

Farah Zeynep Abdullah'ın ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu artık söylememize gerek yok. Biyografi filmlerinin aranılan yüzü diyebiliriz kendisi için...

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Aylin karakteriyle parlattığı yıldızını bir daha söndürmeyen Farah Zeynep Abdullah, seçtiği yapımlarla her adımını daha da sağlamlaştırmaya devam etti.

Masumlar Apartmanı'nın ardından ekrana veda eden, dijital platform ve beyazperdeye iş yapan Farah Zeynep'i son olarak Kızılcık Şerbeti'nde konuk olarak izlemiştik.

Masumlar Apartmanı'nın ardından ekrana veda eden, dijital platform ve beyazperdeye iş yapan Farah Zeynep'i son olarak Kızılcık Şerbeti'nde konuk olarak izlemiştik.

Dilruba karakteri ile dizide konuk oyunculuk yapan Farah Zeynep Abdullah, bir an kadroya dahil oluyor sanıp çok heyecanlanmıştık. Ünlü oyuncu şimdilerde herhangi bir dizide de rol almadığı için beklentimiz artmıştı tabii.

Kariyeri bir yana dursun sosyal medyada da kendisini tutabilen bir isim değil Farah Zeynep...

Kariyeri bir yana dursun sosyal medyada da kendisini tutabilen bir isim değil Farah Zeynep...

Yılmaz Güney yorumlarından Fazıl Say polemiğine pek çok konuda paylaşım yaptığını gördük. Tepki vermekten çekinmeyen Farah Zeynep'in yorumları da bir o kadar iğneleyici oluyor haliyle...

Geçtiğimiz günlerde Instagram'da yaptığı paylaşımla dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah açlık detoksuna girdiğini söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde Instagram'da yaptığı paylaşımla dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah açlık detoksuna girdiğini söylemişti.

'Boyun fıtığım var, tiroidim çalışmıyor, haşimato hastasıyım, beynimde lezyon var' diyen ünlü oyuncu, açlık detoksu yapacağını söyledi.

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Tabii bu durum sosyal medyaya ve haber sitelerine "ölüm diyeti" diye yansıyınca ünlü oyuncu kahkahalarını tutamadı.

Tabii bu durum sosyal medyaya ve haber sitelerine "ölüm diyeti" diye yansıyınca ünlü oyuncu kahkahalarını tutamadı.

'Ölüm diyetinden geldim. Ölüm beni bronzlaştırdı. Ölüm... Salata vardı. N'olmuş böyle neler olmuş? Detoks, toksinler, de-toks, toksinleri atmak... Falandan ölüm diyetine nasıl geçildi...'

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Farah Zeynep Abdullah hakkında çıkan haberlere kahkaha atarak izleyenleri de güldürdü.

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