Sağlıklı Olmak İçin Açlık Detoksu Yapan Farah Zeynep Abdullah Çıkan Ölüm Diyeti Haberleriyle Dalga Geçti
Sağlıklı Olmak İçin Açlık Detoksu Yapan Farah Zeynep Abdullah Çıkan Ölüm Diyeti Haberleriyle Dalga Geçti
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden pek çok hastalığı olduğunu duyurmuş ve açlık detoksuna başladığını söylemişti. Bu sözlerini 'ölüm diyeti' diye paylaşan sayfalara gülen Farah Zeynep, 'Ölüm beni bronzlaştırdı' diyerek dalga geçti.
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Farah Zeynep Abdullah'ın ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu artık söylememize gerek yok. Biyografi filmlerinin aranılan yüzü diyebiliriz kendisi için...
Masumlar Apartmanı'nın ardından ekrana veda eden, dijital platform ve beyazperdeye iş yapan Farah Zeynep'i son olarak Kızılcık Şerbeti'nde konuk olarak izlemiştik.
Kariyeri bir yana dursun sosyal medyada da kendisini tutabilen bir isim değil Farah Zeynep...
Geçtiğimiz günlerde Instagram'da yaptığı paylaşımla dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah açlık detoksuna girdiğini söylemişti.
Tabii bu durum sosyal medyaya ve haber sitelerine "ölüm diyeti" diye yansıyınca ünlü oyuncu kahkahalarını tutamadı.
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Farah Zeynep Abdullah hakkında çıkan haberlere kahkaha atarak izleyenleri de güldürdü.
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