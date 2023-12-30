Hande Erçel Süper Kupa'da Yaşananlara Atatürk Paylaşımıyla Tepki Verince Suudi Marka Anlaşma Bitirdi!

Dün akşam Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçı tüm dünyada yankı buldu. Atatürk krizinin çıktığı karşılaşma Ali Koç ve Dursun Özbek'in rest çekmesiyle oynanmadı. Tek yürek olunan bu günde Hande Erçel de Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu hakkında radikal bir karar verildi. İddialara göre, Arap ülkelerinde yayınlanacak büyük bir markanın reklam yüzü olan Hande Erçel'in iş birliğine son verildi.