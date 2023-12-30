Hande Erçel Süper Kupa'da Yaşananlara Atatürk Paylaşımıyla Tepki Verince Suudi Marka Anlaşma Bitirdi!
Hande Erçel Süper Kupa'da Yaşananlara Atatürk Paylaşımıyla Tepki Verince Suudi Marka Anlaşma Bitirdi!
Dün akşam Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçı tüm dünyada yankı buldu. Atatürk krizinin çıktığı karşılaşma Ali Koç ve Dursun Özbek'in rest çekmesiyle oynanmadı. Tek yürek olunan bu günde Hande Erçel de Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu hakkında radikal bir karar verildi. İddialara göre, Arap ülkelerinde yayınlanacak büyük bir markanın reklam yüzü olan Hande Erçel'in iş birliğine son verildi.
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Süper Lig'de kıran kırana mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'nın başkenti Riyad'da yeniden karşı karşıya gelecekti.
Al-Awwal Park Stadyumu’nda saat 20.45’te başlaması gereken maçın öncesinde birçok kriz patlak verdi. Suudi yetkililer, futbolcuların Atatürk tişörtü ile ısınmaya çıkmasına izin vermedi.
Ardından hem şehitler hem de Mustafa Kemal Atatürk için hazırlanan pankartların açılmasına da izin verilmemesi olay oldu. Bir de üzerine milli marşımız İstiklal Marşı'nı okutmamaları skandal yarattı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve 3 saatlik toplantısının ardından "Atatürk yoksa Türkiye de yok" denilerek maça çıkmama kararı alındı.
Tüm dünya basınının çalkalandığı olayda bütün Türkiye de tuttuğu renk fark etmeksiniz tek yürek olarak herkese çok önemli mesajlar verdi.
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Sayısız ünlü, siyasetçi, gazeteci, yorumcu sosyal medyaya akın ederek boy boy Atatürk fotoğrafları paylaşarak tepkisini gösterdi. Bunlardan biri de Hande Erçel oldu.
Ünlü oyuncu, Arap ülkelerinde yayınlacak dev bir parfüm markasıyla anlaşmaya varmış ve bundan milyonlarca lira kazanacağı konuşulmuştu.
Markanın, sırf bu reklam projesi için saçlarının rengini değiştirdiği öne sürülen Hande Erçel'den önce Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ile çalışmıştı.
Ülkemizde olduğu kadar birçok Arap ülkesinde de epey popüler olan genç oyuncu reklam projesinin videosunu sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.
Erçel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını "Fikrin fikrimiz, yolun yolumuz Ata'm." notuyla paylaşarak yaşananlara sessiz kalmadı.
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Hande Erçel'in bu paylaşımı ünlü Arap parfüm markasının hiç hoşuna gitmedi. İddialara göre, parfüm markası ünlü oyuncuyla olan iş birliğine son verdi.
Marka sosyal medyadan yaptığı fesih açıklamasında "En kolay kararlar vatanla ilgili kararlardır ve vatan kırmızı çizgi olduğu için Laverne, Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini feshetmeye karar verir." ifadelerini kullandı.
Hande Erçel'e, Atatürk paylaşımı yüzünden kendilerince rest çeken markaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Ünlü oyuncunu bu duruşu ise epey takdir topladı.
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