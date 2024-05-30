Okula Dönüş Yapan Hande Erçel ve Müstakbel Eltisi Nazlı Sabancı Final Öncesi Sıralardaki Yerini Aldı
Okula Dönüş Yapan Hande Erçel ve Müstakbel Eltisi Nazlı Sabancı Final Öncesi Sıralardaki Yerini Aldı
Geçtiğimiz günlerde bir düğünde yan yana gelen Hande Erçel ve Nazlı Sabancı ikilisi bu sefer de okul sıralarından paylaşım yaptı. Tatilden dönen gelinler kendilerini okula atıp finallere hazırlanmaya başladı.
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı adeta ele güne inat yapar gibi tam gaz şekilde devam ediyor. "İki aya ayrılırlar" diyenlerin yüzünü kara çıkarmaya devam eden ikiliden günden güne romantik pozlar geliyor.
Ülke ülke gezmeye ant içen ünlü ikilinin 77. Cannes Film Festivali'nde beraber boy göstermeleri de elbette manşetlere taşındı.
Sabancı ailesine gelin girmek için tüm tuşlara bastığı konuşulan Erçel'in İngilizce öğrenmesi ve en önemlisi yarım bıraktığı okuluna geri dönmesi çok konuşulmuştu.
Okula dönüşüyle herkesi şaşkına çevirip "Azmine sağlık" dedirten Hande Erçel'in ardından bir hamle de Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'dan gelmişti. Bir baktık ki bir gelin ve bir gelin adayı okul sıralarında!
Son günlerin en popüler isimlerinden olan mükemmel eltiler geçtiğimiz gün Nazlı Sabancı'nın kardeşi Ömer Dimilli'nin düğünüde bir araya gelmesi de çok konuşuldu tabii.
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Gelelim asıl konumuza; şimdi bilenler vardır Hande ve müstakbel eltisi geçtiğimiz haftalarda kız arkadaşıyla beraber Lizbon'a tatile gitmişti.
Hande Erçel yurt dışından döndükten bir süre sonra soluğu Cannes Film Festivali için Fransa'ya giderken,
Nazlı Sabancı'da kayınvalidesi Arzu Sabancı'yla beraber Mardin sokaklarını arşınladı...
Tabii tatil bir noktada bitti ve okula giden gelinlerin final zamanı geldi çattı! Nazlı Sabancı ders notlarını "finaller" diyerek paylaşarak ders çalıştığını ele güne gösterdi.
Hemen ardından müstakbel eltisi gibi okulda olduğunu belirtmek isteyen Hande Erçel de okul sırasındaki azimli halini "Canım okulum" notuyla paylaştı.
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Eminiz ki Arzu Sabancı da gelini Nazlı ve müstakbel gelini Hande'nin bu hırslarını takdir ediyordur...
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