Aman Sabancılar Görmesin! Hande Erçel'in Erkek Mankenlerle Havuz Başında Verdiği Pozlar Dillere Fena Düştü!
Aman Sabancılar Görmesin! Hande Erçel'in Erkek Mankenlerle Havuz Başında Verdiği Pozlar Dillere Fena Düştü!
Bir giyim markası için kamera karşısına geçen Hande Erçel'in son pozları dillere fena düştü.
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Hayatımıza Güneşin Kızları dizisi ile giren ve girdiği günden beri gerek değişimi gerek kariyeri gerekse de özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, yaklaşık iki yıldır da Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkisiyle konuşuluyor biliyorsunuz ki.
Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki yüzünden sık sık eleştirilen Hande Erçel'in her adımı da mercek altında tabii. Hande Erçel'in okula dönmesi ayrı sanata yönelmesi ayrı Arzu Sabancı'dan onay alıp almaması ayrı konuşuluyor.
Onlar her şeye ve herkese rağmen ilişkilerine tam gaz devam ediyorlar. Hatta Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın bu yaz evleneceği bile konuşuluyor.
Şimdi gelelim asıl konumuza! Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde ünlü bir giyim markası için kamera karşısına geçti! Hande Erçel'in 3 manken ile verdiği pozlar ise sosyal medyanın altını üstüne getirdi desek yeri. Tabii Sabancı ailesinin bu pozlar karşısında vereceği tepki de merak konusu oldu.
Gelin, Hande Erçel'in son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!
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