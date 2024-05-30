Kız Kardeşinin Doğum Gününü Kutlayan Cem Yılmaz'dan Kayınbiraderi Tolga Çevik ve Yeğenleriyle Mutlu Aile Pozu!
Kız Kardeşinin Doğum Gününü Kutlayan Cem Yılmaz'dan Kayınbiraderi Tolga Çevik ve Yeğenleriyle Mutlu Aile Pozu!
Kız kardeşinin doğum gününü kutlayan Cem Yılmaz'dan bacanağı Tolga Çevik ve yeğenleriyle mutlu aile pozu geldi.
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Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tolga Çevik, eşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında dünyaevine girmişti hatırlarsanız. Ünlü ikilinin bu evlilikten Tuna ve Tan adında da iki çocuğu olmuştu.
Tabii ünlü komedyen her ne kadar özel hayatını gözlerden uzak yaşasa da ara sıra yaptığı aşk dolu paylaşımlar ile hepimizin gözlerinden kalpler çıkarmayı da başarıyor bildiğiniz gibi.
Bilmeyenler varsa Cem Yılmaz, ünlü komedyen Tolga Çevik'in de eniştesi. Hatta Tolga Çevik, Özge Yılmaz ile ilk tanıştığında eşinin Cem Yılmaz'ın kardeşi olduğunu bilmiyormuş. Öğrenince de yanlış anlaşılmaktan epey korkmuş. Daha sonrası ise hepimizin bildiği gibi mutlu son!
Bugün ünlü komedyenin eşi Özge Yılmaz'ın doğum günü. Tolga Çevik, bu yıl eşine methiyeler düzmedi ve eşinin doğum gününü sade bir hikaye ile kutladı.
Kız kardeşinin doğum gününü kutlayan Cem Yılmaz'dan ise Tolga Çevik ve yeğenleriyle mutlu aile pozu geldi.
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Cem Yılmaz, paylaşımına "Kardeşim Özge'nin doğum gününü kutlarım🌹 Pırlanta evlatları ve eşi ile nice mutlu yıllar olsun ❤️" notunu düştü.
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Eniştesi değil mi?
bacanak ili kız kardeşin kocalarının birbiriyle olan akrabalık ilişkisine denir. Tolga Çevik ve Cem Yılmaz arasında ki ilişki enişte ve kayınbirader ilişkisi... Devamını Gör
senin editör gibi olmayan türkçene.....