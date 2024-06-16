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Ünlü İsimler Babalar Günü Paylaşımlarıyla Sosyal Medyada Duygu Seli Yaşattı

Ünlü İsimler Babalar Günü Paylaşımlarıyla Sosyal Medyada Duygu Seli Yaşattı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.06.2024 - 14:19

Haziran ayının ikinci pazarı demek Babalar Günü demek. Milyonlarca isim gibi ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından Babalar Günü paylaşımlarıyla duygularını aktardı.

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Meryem Uzerli:

Meryem Uzerli:

'Happy Fathers day BABACIM ! ❤️'

Arzu Sabancı:

Arzu Sabancı:

Kerem Alışık:

Kerem Alışık:

'Bayramda bir babalar günü ama babalar zaten bir bayram. Ah be gönül sene bu bayram. Kederim bayramdan yaman. İkisi birden biraz ağır geldi bana galiba. Bazen böyle olur. İnsanı sevgisi acır. Gözyaşı gelir gözpınarına dayanır. Tutmaya çalışırsın kendini. Ağlamak istemezsin. Çünkü bilirsin sen ağlarsan babalar da ağlar. Sen ağlarsan bayramlar da ağlar ama engel olamazsın. Tuhaf bir sessizlik çoğalır içinde. Artık bir baba hasreti mi desen, bir bayram hasreti mi desen bilemezsin. Gökyüzüne sürersin gönlünü. Bugün o eski bayramlara götürün benim gönlümü. Babama götürün gönlümü. Kutlu olsun kurban bayramımız ve babalar günümüz.'

Pınar Altuğ Atacan:

Pınar Altuğ Atacan:

'Canım babam her geçen gün senin kızın olmanın ne kadar ayrıcalıklı olduğunu daha da iyi anlıyorum ve yine ne kadar şanslıyım ki kızımın babası da aynı senin gibi bir baba❤️❤️❤️'

Doğa Rutkay:

Doğa Rutkay:

'Şu dünya güzeli üç evladımızla geçen her gün seninle ilgili ne düşünüyoruz biliyor musun? 😬

Sen sevgi dolu, harika, nazik, şefkatli, anlayışlı, sakin, komik, problem çözücü, dert etmeyici , şifacı, bilgili, görgülü , çok sevecen, hiç bir istek karşısında üşenmeyen, çocukların tüm hayallerini gerçekleştirmeye çalışan , gerçekçi, dürüst,cömert, cesur, basketçi, yüzücü, çok iyi makarnalar yapan çok enfes bir babasın🥹🏆🧿♥️

Baba gibi babalar günün kutlu olsun seni seviyoruz🫶🏻

Emre & Piraye & Rutkay ve ben 🌼'

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Ali Sunal:

Ali Sunal:

'Babam...'

Ezo Sunal:

Ezo Sunal:

'Babam 🖤'

Nevra Serezli:

Nevra Serezli:

'

Oğullarımın babalar günü kutlu mutlu huzurlu ve sağlıklı olsun'

Ayşe Kırca:

Ayşe Kırca:

'Babam 🖤'

Beste Açar Bölek:

Beste Açar Bölek:

'❤️Babacığııım🥲

Babalar günün kutlu olsun🙏

Sensiz geçen 9. Babalar günüm:(

En büyük özlemim…

Bugün yine Kanlıca da buluşucağız sana en sevdiğin çiçekleri ve en güzel Beste’ni getireceğim.

Tüm babaların Babalar gününü kutluyorum💙♾️'

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Melek Baykal:

Melek Baykal:

'

Canıım babaamm özlemin giderek büyüyor yüreğimde😔dualarımdasın rüyalarımdasın🙏seni çok seviyorum.. ♥️🙏'

Yasemin Tatlıses:

Yasemin Tatlıses:

Ceyda Düvenci:

Ceyda Düvenci:

'Canım BABAM… iyi ki sen… bana o kadar kıymetli şeyler öğretiyorsun ki en çok da aşka, vefaya dair… Günün kutlu olsun… '

Zafer Algöz:

Zafer Algöz:

'Cekko Babam. Sensiz ilk babalar günümüz ve ilk kurban bayramımız. Mekanın cennet olsun.'

Cem Yılmaz:

Cem Yılmaz:

'Erken Babalar Günü…Rasim paşa ve Kemal paşa 🌹'

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Kıvanç Tatlıtuğ:

Kıvanç Tatlıtuğ:

'Papalina'

Süha Uygur:

Süha Uygur:

'Baba…❤️'

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