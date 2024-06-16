Ünlü İsimler Babalar Günü Paylaşımlarıyla Sosyal Medyada Duygu Seli Yaşattı
Ünlü İsimler Babalar Günü Paylaşımlarıyla Sosyal Medyada Duygu Seli Yaşattı
Haziran ayının ikinci pazarı demek Babalar Günü demek. Milyonlarca isim gibi ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından Babalar Günü paylaşımlarıyla duygularını aktardı.
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Meryem Uzerli:
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Arzu Sabancı:
Kerem Alışık:
Pınar Altuğ Atacan:
Doğa Rutkay:
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Ali Sunal:
Ezo Sunal:
Nevra Serezli:
Ayşe Kırca:
Beste Açar Bölek:
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Melek Baykal:
Yasemin Tatlıses:
Ceyda Düvenci:
Zafer Algöz:
Cem Yılmaz:
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Kıvanç Tatlıtuğ:
Süha Uygur:
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