10 Aylık Sevgilisiyle Yıldırım Nikahı Kıyan Merve Dizdar İlk Defa Hamilelik İddialarına Cevap Verdi!
10 Aylık Sevgilisiyle Yıldırım Nikahı Kıyan Merve Dizdar İlk Defa Hamilelik İddialarına Cevap Verdi!
Magazinburadanet'in haberine göre, iş insanı Cihan Ayger'le kısa süreli beraberliklerini ani bir kararla evlilikle taçlandıran Merve Dizdar ister istemez hamilelik iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Oyuncu ilk defa iddialara cevap verdi.
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Güzel oyuncu Merve Dizdar, hem ülkemizi gurulandıran hem başarılı kariyeriyle adından bahsettiren, Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızını parlatmış oyunculardan biri.
2018 yılında evlendiği oyuncu eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında boşanan Dizdar, gönlünü bir süreliğine yeni aşklara kapatmış fakat bu süreç pek de uzun sürmemişti.
Aradığı aşkı iş insanı Cihan Ayger'de bulan oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyordu.
Geçtiğimiz günlerde aile arasında sade bir törenle dünyaevine giren çiftimiz, hem pozlarıyla hem de nikaha katılan isimlerle dikkatleri üzerlerine çekmişti.
Çift birlikteliklerinin 10'uncu ayında ani evlilik kararlarıyla alevlenen hamilelik iddialarının önü alınamamıştı tabii! Magazinburadanet muhabirlerinin hamilelik sorularına cevap veren Dizdar'ın mutluluğu resmen yüzünden okundu.
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Ünlü oyuncu "Normal, düşünülebilir yani çünkü bir anda oldu, öyle bir durum yok. Olsa söylerim" ifadelerini kullandı. Magazin muhabirlerinin "Anne olmak istiyor musunuz?" sorularını yanıtlayan sempatik oyuncu "Kısmetse, ilerde inşallah olursa. Şu an çok çalışıyorum zaten, işim çok" dedi.
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