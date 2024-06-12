10 Aylık Sevgilisiyle Yıldırım Nikahı Kıyan Merve Dizdar İlk Defa Hamilelik İddialarına Cevap Verdi!

Magazinburadanet'in haberine göre, iş insanı Cihan Ayger'le kısa süreli beraberliklerini ani bir kararla evlilikle taçlandıran Merve Dizdar ister istemez hamilelik iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Oyuncu ilk defa iddialara cevap verdi.