Göksel'in Sokaklarda Şarkı Söyleyerek Yürüdüğü Anlara Yorum Yağdı "Mental Olarak Şuralarda Bir Yerdeyim"
Göksel'in Sokaklarda Şarkı Söyleyerek Yürüdüğü Anlara Yorum Yağdı "Mental Olarak Şuralarda Bir Yerdeyim"
Çiçekli elbisesini giyip sokaklarda 'Gittiğinde' şarkısını söyleyerek yürüdüğü anları paylaşan Göksel'i görenler şarkıcıyı tanıyamadı.
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Pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan Göksel hem 'Acıyor', 'Uzaktan', 'Günün Birinde', 'Baksana Talihe' gibi şarkılarıyla tanınan hem tavırlarıyla kendini sevdiren isimlerden biri.
Yıllara meydan okuyan güzel isim şu sıralar yeni tarzıyla ve asla yaşlanmamasıyla gündem oluyor... Yediklerine dikkat eden ve sporunu aksatmayan 52 yaşındaki Göksel yaşını gram olsun göstermiyor!
Yıllardır kısa siyah saçlarıyla oluşturduğu imajını son hızda devam ettiren isim saçlarını kısalttıktan sonra gündeme gelmiş, yeni görünüşünü kendine yakıştırmayı başarmıştı!
Göksel'in çiçekli elbisesini giyip 'Gittiğinde' şarkısını seslendirdiği anlara yorum yağdı! Kimisi şarkıcıyı tanımakta zorlandı, benzetmelerin ardı arkası kesilmedi👇
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