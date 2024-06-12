Rihanna Yıllar Sonra Orijinal Saçı ile Yeni Saç Markasının Lansmanına Katıldı, Görenler Çitos Efe'ye Benzetti!

Albüm çıkartmak yerine her iş dalında kendini göstermeyi hedefleyen Rihanna kozmetik markasının ardından çıkarttığı saç markasının lansmanında peruk taktığı için tepki çektmişti. Yorumlar sonrası orijinal saçlarıyla görüntülenen isim bu sefer beğenilmedi!