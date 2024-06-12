Rihanna Yıllar Sonra Orijinal Saçı ile Yeni Saç Markasının Lansmanına Katıldı, Görenler Çitos Efe'ye Benzetti!
Rihanna Yıllar Sonra Orijinal Saçı ile Yeni Saç Markasının Lansmanına Katıldı, Görenler Çitos Efe'ye Benzetti!
Albüm çıkartmak yerine her iş dalında kendini göstermeyi hedefleyen Rihanna kozmetik markasının ardından çıkarttığı saç markasının lansmanında peruk taktığı için tepki çektmişti. Yorumlar sonrası orijinal saçlarıyla görüntülenen isim bu sefer beğenilmedi!
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2017 yılında Fenty Beauty ismiyle bir kozmetik markası çıkartan ve ününü sadece müzik sektöründe değil güzellik sektöründe de milyonlara duyuran Rihanna'ya hayranları sitem etmeye uzun bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor.
Çünkü kendisi saç bakım markası çıkartıyor! Yıllardır neredeyse kullanmadığı saç stili kalmayan Rihanna aslında peruk kullanan isimlerden biri...
Neredeyse her gün farklı bir saç stiliyle görülen, renginden boyuna sürekli değişen saçlarıyla kameralara yansıyan ismin peruk kullandığını çoğunuz tahmin etmişsinizdir... Fakat ünlü isim yeni saç bakım markasının tanıtım gününde perukla boy gösterince fena linçlenmişti!
Tepkileri dikkata alan Rihanna, yeni lansmanına orijinal saçlarıyla katıldı. Uzun süredir peruklarının altındaki doğal saçlarını görmediğimiz ismin bu görünümü haliyle olay oldu!
Her haliyle beğenilen Rihanna yine güzelliği ile ortalığı ateşe verdi orası ayrı! Saçlarına ise benzetmeler gecikmedi...
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