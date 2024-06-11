Oyunculuğu ve Romantikliği Dışında Harika Bir Kız Babası Olan Barış Arduç Kalpleri Bir Kez Daha Eritti
Oyunculuğu ve Romantikliği Dışında Harika Bir Kız Babası Olan Barış Arduç Kalpleri Bir Kez Daha Eritti
Lofficiel Arabia dergisine kapak olan yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un kızı Jan Asya hakkındaki sözleri hayranları tarafından takdir edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gupse Özay'la kurduğu mutlu evlilik ve her zaman karısına gösterdiği ilgi alaka ile adından bahsettiren Barış Arduç hem yakışıklılığı hem de centilmen tavırlarıyla bir an olsun akıllardan çıkmayan isimlerden.
Lofficiel Arabia dergisine kapak olan Barış Arduç daha önce kızı Jan Asya'nın kendisine olan hayranlığı ile de konuşulmuştu.
Romantiklikleriyle gündem olan Arduç verdiği pozlarla kendine bir kez daha hayran bırakırken dergiye verdiği röportajla yine ve yeniden beğeni topladı!
Kızıyla olan fotoğraflarıyla kalbimizi eriten Arduç güzeller güzeli Jan Asya hakkında "Artık çocuğum benim için çok büyük bir ayna. Onun yüzünde kariyerimin ne kadar iyi gittiğini, onu ne kadar mutlu ettiğini görebilmek galiba günün sonunda alabileceğim en büyük ödül. O yüzden bana ilham veren en büyük güç kaynağım şu anda kızım." ifadelerini kullandı.
“Yazdığım bir animasyon filmi var, tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra 2026 civarında izleyiciyle buluşacak.” diyen Arduç hayranlarını büyük bir beklentiye soktu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın