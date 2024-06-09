Bu Sefer Olmadı: Sıla’nın Sevgilisi İlker Kaleli ile Birlikte Yaptığı Yaz Şarkısı “Mesela” Sınıfta Kaldı!
Bu Sefer Olmadı: Sıla’nın Sevgilisi İlker Kaleli ile Birlikte Yaptığı Yaz Şarkısı “Mesela” Sınıfta Kaldı!
Her şarkısıyla kendine hayran bırakan, listelerden uzun süreler inmeyen Sıla'nın oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile çıkarttığı Mesela şarkısı bu sefer sınıfta kaldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şarkılarıyla müzik sektörüne damga vuran Sıla hem sesiyle hem de şarkı sözleriyle gönüllerde taht kurmayIı başarmış isimlerden biri.
Sevilen oyuncu İlker Kaleli ile son yıllara damgasını vuran bir aşk yaşayan Sıla Gençoğlu geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Harbiye konseri sonrası yeni şarkısının lansmanı yapmıştı.
Romanitklikleriyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla düşman çatlatmaya devam eden gözde çiftimiz birbirlerini diğer projelerde de yalnız bırakmıyor, her daim destek oluyorlar.
Yeni şarkısı Mesela'nın kısa bir kesitini paylaşan ünlü şarkıcı, sevgilisi İlker Kaleli ile yazdığı parça hakkında, "Albüme saklamayı planlarken; Ozan Bayraşa'nın düzenlemesi ve etrafımızda dinlettiğimiz herkesin 'Ne olur, hemen çıksın, bekletmeyin bizi' ısrarlarına ne ben, ne İlker karşı durabildik. Zıpkın ve zıpır. Ben de heyecandan yerimde duramıyorum" demişti.
Geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla yeni şarkısını paylaşan Sıla bu sefer sınıfta kaldı! Şarkıcının klibi ayrı, şarkısının sözleri ayrı eleştiri konusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte Sıla'nın yeni şarkısı Mesela👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Maskulenite zehirlenmesi yaşıyor olabilir. Erkeksilikten ağır abiliğe geçişin başka izahı olamaz çünkü.
Bu kadın kendi kendini bitiriyor... üzücü...
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.