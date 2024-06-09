'Ateşe Düştüm' Yüzünden İçine Fenalık Gelen Demet Akalın'a Yılmaz Morgül Ateş Püskürdü "Haddini Bilmiyorsun"
'Ateşe Düştüm' Yüzünden İçine Fenalık Gelen Demet Akalın'a Yılmaz Morgül Ateş Püskürdü "Haddini Bilmiyorsun"
Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısı yüzünden içine fenalık geldiğini söyleyen Demet Akalın, şarkının bir numaralı yorumunu yapan Yılmaz Morgül'e de göndermede bulunmuştu. Ekoltv kamerlaraına konuşan Yılmaz Morgül açtı ağzını yumdu gözünü!
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Günümüzün sevilen şarkıcılarından Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısını seslendiren Yılmaz Morgül bir anda herkesi ateşe düşürmüş ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Şarkının Morgül yorumu herkes tarafından dinlenince kendini stüdyoda bulan ünlü isim, parçayı seslendirmiş fakat Mert Demir kısa sürede telif atmış ve videoyu kaldırtmıştı.
Ardından, Hatice, Yeliz Yeşilmen ve daha birçok isim Ateşe Düştüm parçasını seslenirmiş fakat bir Morgül etkisi yaratamayınca dillere düşmüştü...
Fakat Demet Akalın'ın "Ben şarkıyı sevmiyorum, bir de herkes okuyor ya, içime fenalık..." sözleri ayrı olay olmuştu! "Şu anda Yılmaz Morgül okumasın, geçsin birkaç ay, istediğini okusun" diyen Akalın'a Morgül resmen ateş püskürdü!
Ekoltv kameralarına konuşan Yılmaz Morgül "Sözünü ettiğiniz isim benim için şarkıcı değil, yorumcu hiç değil, benim kategorimde hiç değil, benim müzik tarzımda hiç değil" dedi.
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Akalın'ı topa tutan Morgül "Haddini bilmiyorsun. Bence yağlarını aldırmışsın ya beyninde farklı fonksiyonlar oluşmuş, haddini bilmeyerek farklı demeçler vermeye başlamışsın." ifadeleriyle ağır sözlerde bulundu!
İşte o anlar👇
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