Burcu Esmersoy'un Profesyonelliğine Vurgu Yaparken Gözde Kansu'yu Yeren Ceyda Düvenci'nin İmaları Dikkat Çekti
Burcu Esmersoy'un Profesyonelliğine Vurgu Yaparken Gözde Kansu'yu Yeren Ceyda Düvenci'nin İmaları Dikkat Çekti
Ceyda Düvenci'nin 'Bambaşka Sohbetler' isimli programına katılan Yalı Çapkını dizisinin yıldız isimlerinden Gözde Kansu'nun programda Düvenci tarafından yerilmesi gözlerden kaçmadı.
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Bülent Şakrak'la bitirdiği evliliği sonrası yaptığı açıklamlarla gündeme gelen Ceyda Düvenci şu sıralar kendisini çocuklarına ve sunuculuğunu yaptığı "Bambaşka Sohbetler" programına adamış durumda diyebiliriz.
Boşanmanın ardından radyo programcısı Güçlü Mete ile doludizgin bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci aşk dolu paylaşımları ile odak noktası olurken yeni ilişkisiyle tepki çekmeye devam ediyor.
Son birkaç etkinliğe birlikte katılan yeni çiftimiz el ele kameralara yakalanmış ve o anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Özel hayatı dışında sunuculuğunu yaptığı Bambaşka Sohbetler isimli programla da ilgi odağı olan Düvenci, birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.
İki hafta önce programında Yalı Çapkını dizisinin yıldız isimlerinden Gözde Kansu'yu ağırlayan Düvenci'nin kıyafet konusuyla ilgili sözlerinin altındaki göndermeler geçtiğimiz saatlerde sosyal medya kullanıcıları tarafından tekrar gün yüzüne çıkarıldı.
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"Benim bu program tarihinde, bir tane konuğumun elbisesini giydiğim tek bir bölüm var. İlk programlardan biriydi, canım Burcu Esmersoy, tabii alternatif kıyafetleriyle geldi tam bir profesyonel olduğu için...Getirdiği alternatif kıyafetler arasında sosyal medyada üstünde görüp bayıldığım bir gömlek elbise vardı. Büyük bir saygıyla elbise seçmesini bekledim ve o gömlek elbiseyi giymedi. Arsızca odasına girip dedim ki 'Bu elbiseyi giyebilir miyim bugün seninle programda?' O da çok naif bir şekilde tabii ki giy dedi" şeklinde konuşan Düvenci'nin iğneleyici sözleri dikkat çekti.
"Şimdi de tam tersi oldu" diyen Düvenci'nin sözlerini devam ettiren Kansu kıyafeti fondöten olduğu için kendisinin elbisesini giymek zorunda kaldığını söyledi "Ceyda bütün samimiyeti ve tatlılığıyla dolabına daldı...Bu gördüğünüz güzel elbiseyi giymek bu bölüme bana nasip oldu" ifadelerini kullandı. İkilinin arasındaki imalı konuşma sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı!
İşte o anlar 👇
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