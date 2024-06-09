Ateşe Fena Düştü! Sevgilisi Mert Demir'i Konserinde Yalnız Bırakmayan Serenay Sarıkaya'nın Yükselişi Olay Oldu

Son zamanlrın en gizemli ve anlamlandırılamayan ilişkilerinden olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisinin sosyal medyada yaşadığı doyasıya aşk bitmek bilmiyor. Şarkıcıya yaptığı yorumlarla gündeme bomba gibi düşen Sarıkaya bu sefer de Demir'i konserinde yalnız bırakmadı.