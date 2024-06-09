Ateşe Fena Düştü! Sevgilisi Mert Demir'i Konserinde Yalnız Bırakmayan Serenay Sarıkaya'nın Yükselişi Olay Oldu
Ateşe Fena Düştü! Sevgilisi Mert Demir'i Konserinde Yalnız Bırakmayan Serenay Sarıkaya'nın Yükselişi Olay Oldu
Son zamanlrın en gizemli ve anlamlandırılamayan ilişkilerinden olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisinin sosyal medyada yaşadığı doyasıya aşk bitmek bilmiyor. Şarkıcıya yaptığı yorumlarla gündeme bomba gibi düşen Sarıkaya bu sefer de Demir'i konserinde yalnız bırakmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aşkları ve ilişkileri bir türlü gerçekçi bulunmayan, son zamanların yükselişte olan şarkıcısı Mert Demir ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya gündeme damga vuran çiftlerden biri.
Şarkıcılık yetenekleriyle de adından bahsettiremeyi başaran Sarıkaya'nın Mert Demir'in popüler şarkısı Ateşe Düştüm'de yer aldığı öğrenildikten sonra ortalık aşk haberleriyle çalkalanmıştı.
Sonrasında birlikte el ele kameralara yakalanan ikilimiz, birbirlerinin adına konuşmaya başlamış ve aşk iddialarını bu şekilde doğrulamıştı.
Özellikle Serenay Sarıkaya'nın yaptığı aşk dolu yorumlarla sürekli gündeme gelmeye devam eden ikili artık pek de gizemli sayılmıyor!
Mert Demir konserine katılan Serenay Sarıkaya paylaşımıyla ateşe fena düştüğünü bir kez daha kanıtladı! "Benim Kralım" notuyla kulisten çektiği videoyu paylaşan Sarıkaya'ya bunları yazdıran hayat bize ne yapmaz ki!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Etiketlendiği paylaşımı hikayesine ekleyen Demir'den her zamanki gibi 'sade' bir yanıt geldi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın