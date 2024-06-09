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Kopenhag'a Taşınmıştı: MaNga Grubunun Solisti Ferman Akgül Eşinden Gizli Konsere Gitti, Gerginliği Olay Oldu!

Kopenhag'a Taşınmıştı: MaNga Grubunun Solisti Ferman Akgül Eşinden Gizli Konsere Gitti, Gerginliği Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 12:30

Geçtiğimiz gece Andrea Bocelli konserine giden Ferman Akgül Magazin Burada kameralarına konuştu.  İki ay önce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kopenhag'a taşındığını duyuran Manga grubunun solistinin diken üstündeki halleri olay oldu.

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MaNga grubunun solistliğini yapan Ferman Akgül geçtiğimiz aylarda Kopenhag'a taşındığını duyurmuş ve grubun hayranlarından birçok tepki almıştı.

MaNga grubunun solistliğini yapan Ferman Akgül geçtiğimiz aylarda Kopenhag'a taşındığını duyurmuş ve grubun hayranlarından birçok tepki almıştı.

Tepkiler üzerine taşınma kararını eşi Bettina Kuperman'a gelen iş teklifi nedeniyle alındığını söyleyen Akgül, albüm ve konser çalışmalarının devam edeceğini söylemiş, hayranlarının içine bir nebze de olsa su serpmişti.

Tepkiler üzerine taşınma kararını eşi Bettina Kuperman'a gelen iş teklifi nedeniyle alındığını söyleyen Akgül, albüm ve konser çalışmalarının devam edeceğini söylemiş, hayranlarının içine bir nebze de olsa su serpmişti.

'Yazları hep Türkiye'de olacağız. Ülkemizden kopmamız mümkün değil" diyen ve sözünü tutan Akgül, Türkiye'ye geldi! Gelmişken Andrea Bocelli konserini kaçırmayan isim kameralara yakalandı.

'Yazları hep Türkiye'de olacağız. Ülkemizden kopmamız mümkün değil" diyen ve sözünü tutan Akgül, Türkiye'ye geldi! Gelmişken Andrea Bocelli konserini kaçırmayan isim kameralara yakalandı.

Magazin Burada muhabirlerinin sorduğu "Eşiniz çocuklarla yurt dışında sanırım, siz özellikle konser için mi geldiniz?" sorusuna "Turne vardı, turneyi yaptım, bitti ama bu röportajı eşim görmese iyi olur. Çünkü bir aydır çocuklarla birlikte Kopenhag'da ve artık dönememizi bekliyorlar." diyen ve eşine el sallayan Akgül, "iki gün sonra geliyorum" şeklinde sözlerini bitirdi.

Magazin Burada muhabirlerinin sorduğu "Eşiniz çocuklarla yurt dışında sanırım, siz özellikle konser için mi geldiniz?" sorusuna "Turne vardı, turneyi yaptım, bitti ama bu röportajı eşim görmese iyi olur. Çünkü bir aydır çocuklarla birlikte Kopenhag'da ve artık dönememizi bekliyorlar." diyen ve eşine el sallayan Akgül, "iki gün sonra geliyorum" şeklinde sözlerini bitirdi.

İşte o anlar 👇

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