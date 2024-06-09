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Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca Estetik İşlemlere Veryansın Etti: "Beni Çok İrrite Ediyor"

Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca Estetik İşlemlere Veryansın Etti: "Beni Çok İrrite Ediyor"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 11:00

Oyuncu Oktay Kaynarca katıldığı programda meslektaşlarının yaptırdığı estetik işlemleri hakkında konuştu. Botoksa karşı olduğunu söyleyen ismin “Çok irrite ediyor!” sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

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Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle adını duyurduktan sonra Adanalı, Kardeş Payı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerin başrollerinde yer alan Oktay Kaynarca bilinen isimlerden biri.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle adını duyurduktan sonra Adanalı, Kardeş Payı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerin başrollerinde yer alan Oktay Kaynarca bilinen isimlerden biri.

Yer aldığı dizilerle izleyiciyi ekran başına kitlemeyi başaran Kaynarca geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda konu botoks işlemlerine gelince açık sözlülüğünden ödün vermedi.

Yer aldığı dizilerle izleyiciyi ekran başına kitlemeyi başaran Kaynarca geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda konu botoks işlemlerine gelince açık sözlülüğünden ödün vermedi.

Rafet El Roman, Mustafa Sandal, ve Gökhan Özen gibi yüzüne yaptırdığı işlemlerle tüm dikkatleri üzerine çeken ve dillere düşen isimler yaptırdıkları botokslarla tanınmaz hale gelmişti hatırlarsanız...

Rafet El Roman, Mustafa Sandal, ve Gökhan Özen gibi yüzüne yaptırdığı işlemlerle tüm dikkatleri üzerine çeken ve dillere düşen isimler yaptırdıkları botokslarla tanınmaz hale gelmişti hatırlarsanız...

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca konuk olduğu programda botoks itirafı ile dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Meslektaşlarının yaptırdığı estetik işlemler hakkında "botoks meselesi beni çok irrite ediyor" şeklinde konuşan isim sosyal medyada da gündem oldu.

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca konuk olduğu programda botoks itirafı ile dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Meslektaşlarının yaptırdığı estetik işlemler hakkında "botoks meselesi beni çok irrite ediyor" şeklinde konuşan isim sosyal medyada da gündem oldu.

Yaptıran insanlara saygı duyduğunu ama sıcak bakmadığını söyleyen Kaynarca “Botoksla ilgili asla şey değilim, olmayacağım da büyük ihtimalle" sözlerinin ardından“Kimilerinde de anlamıyorsun biliyor musun? Yani yaptırmış adam ama fark anlamıyorsun. Belki de iyisi de olabiliyor. Ama ben hiç hayatımda böyle bir şeyden yana olmadım mesela. Ama ufak tefek bir şeyler olursa yapılabilir. Neden olmasın?” ifadelerini kullandı.

Yaptıran insanlara saygı duyduğunu ama sıcak bakmadığını söyleyen Kaynarca “Botoksla ilgili asla şey değilim, olmayacağım da büyük ihtimalle" sözlerinin ardından“Kimilerinde de anlamıyorsun biliyor musun? Yani yaptırmış adam ama fark anlamıyorsun. Belki de iyisi de olabiliyor. Ama ben hiç hayatımda böyle bir şeyden yana olmadım mesela. Ama ufak tefek bir şeyler olursa yapılabilir. Neden olmasın?” ifadelerini kullandı.
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chillybombom

Herkes senin gibi karizma değil ki hocam. Ne yapsın adamlar?

Feridun Bayoğlu

Bence "👍" emojisi de olsa iyi olurdu. Yani şimdi haklı olabileceğini düşündüğün, fakat "bravo", "helal olsun." denilmeyecek yorumlar için, "👏" emojisi biraz ... Devamını Gör