Aşk Bodrum'da Yaşanıyor: Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin'den Denizde Romantik Anlar!
Aşk Bodrum'da Yaşanıyor: Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin'den Denizde Romantik Anlar!
Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'in kamerasına yakalanan, yazın gelmesiyle yeni aşklara yelken açan ve aşk hayatı olaylı isimlerden biri olan Dilan Çiçek Deniz mavi sularda sevgilisi Rafael Cemo Çetin'le görüldü.
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Şu sıralar yanlış estetik işlemler yüzünden tanınmaz hale gelse de aşk hayatındaki gelişmelerle de konuşulmaya davam eden Dilan Çiçek Deniz'in özel hayatı oldukça karışık.
Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisi sessiz sedasız biten Dilan Çiçek Deniz'in adı Nisan ayının sonlarında Rafael Cemo Çetin ile anılmaya başlanmıştı.
Sinan Çetin ve Rebeka Haas çiftinin yürekleri ağızlara getiren oğulları Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşadığı haberleriyle anılan Dilan Çiçek Deniz havaalanında görülmesinin ardından iddiaları doğrulamıştı.
Aramızda Kalmasın kameralarına yakalanan, babası Sinan Çetin gibi yönetmenlik yapan Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu tatilin tadını çıkarttı!
Umut Ünver'in çektiği görüntülerde Bodrum'da kendilerini serin sulara atan ikili romantik dakikalar geçirdi...
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