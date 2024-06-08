Türk Sinemasının Efsanelerinden Biri Olan Tuncel Kurtiz'in Mezarının Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
Türk Sinemasının Efsanelerinden Biri Olan Tuncel Kurtiz'in Mezarının Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
27 Eylül 2013'de aramızın ayrılan Türk sinemasının efsanelerinden Tuncel Kurtiz'in mezarının son halini görenler gözlerine inanamadı.
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2009 yılında yayılanmaya Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle hem sesini hem de oyunculuğunu milyonlara duyuran, beyaz perdede yakaladığı başarısını televizyonda da devam ettiren Tuncel Kurtiz 27 Eylül 2013'de hayata veda etmişti.
Geçtiğimiz sene ölümünün 10. yılı anısına Ay Yapım'ın yayınladığı duygusal video hayranlarını bir kez daha gözlerini doldurmuş, Kurtiz'in sette çekilen anları Ezel hayranlarını bambaşka yerlere götürmüştü.
O anları tekrardan hatırlayalım👇
77 yaşında vefat eden usta sanatçı mezarına isminin yazılmamasını ve mezar taşının olmamasını vasiyet etmişti.
Tuncel Kurtiz'in mezarının son hali sevenlerini bir kez daha üzdü. Sosyal medyada yayılan bu fotoğrafa yüzlerce yorum yağdı👇
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