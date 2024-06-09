Simge'nin Bol Sallamalı Dans Performansı "Yıldız Tilbe Olmak İstemiş Ama Olamamış" Dedirtti!
Simge'nin Bol Sallamalı Dans Performansı "Yıldız Tilbe Olmak İstemiş Ama Olamamış" Dedirtti!
Berkay Demirci'nin Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şarkıcı Simge'nin dansını görenler ünlü ismi danslarıyla meşhur Yıldız Tilbe'ye benzetti.
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Hem fiziği hem şarkıları hem de sahne şovları denince akla gelen isimlerden biri olan Simge 'Aşkın Olayım' şarkısıyla gönüllerde taht kurdu.
Galatasaray taraftarını kalbinden vuran isim en son "Icardi, başıma gelen en güzel şeylerden biri. " açıkalamasıyla gündeme gelmiş ve bu durumu inkar etmemişti!
Önceki aylarda Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olan Simge Sağın, ünlü şarkıcı ile yaptığı 'Aşkın Olayım' düetiyle de çok konuşulmuştu.
Bu sefer Yıldız Tilbe'ye özendiği düşünülen güzel şarkıcı dansıyla gündeme oturdu! Kimileri dansı benzetirken kimileri "taklitler aslını yüceltir" yorumunda bulundu.
İşte o anlar
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