Nazar Boncuklarını Hazırlayın: Bieber Çiftinin Bebeklerinin Cinsiyetinin Kız Olduğu İddia Edildi!
Nazar Boncuklarını Hazırlayın: Bieber Çiftinin Bebeklerinin Cinsiyetinin Kız Olduğu İddia Edildi!
Günümüzün en sevilen ve yakıştırılan çiftlerinden biri olan Hailey Baldwin ve Justin Bieber çifti geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri haberini gerçekleştirdikleri romantik çekim ile duyurmuştu. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ortaya çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Günümüzün en gözde çiftlerinden biri olmayı sürdüren ve merakla takip edilen Hailey Baldwin ve Justin Bieber çifti geçtiğimiz aylarda hayranlarını sevindiren haberi vermişti.
Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarla anne ve baba olacaklarını duyuran Bieber çifti sevenlerinden yüz binlerce tebrik mesajı almış ve gündeme bomba gibi oturmuştu.
Haberi duyurduğundan beri neredeyse karnını görmediğimiz an kalmayan Hailey Bieber'ın bebeğinin cinsiyetini paylaşması dört gözle bekleniyordu.
Geçtiğimiz gece, makyaj markası için bir etkinlik düzenleyen Hailey'nin bebeğinin cinsiyetini de paylaştığı ve çiftin kız çocuk sahibi olacağı iddia edildi.
Bebeğinin cinsiyetini doğuma kadar açıklamayacağını ve sürpriz olmasını istediğini söyleyen ünlü modelin partide pembe ağırlıklı dekor kullanması kız çocuğu olcağı haberlerinin önünü ışık hızında açtı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Biricik karısının isteğine saygı gösteren Justin Bieber, bir bebek mağazasını kapatarak alışveriş yapmasına ve görüntü vermek istememesine rağmen kameralara pembe detaylı bebek arabasıyla yakalanınca kız bebek iddialarının önüne geçilemedi.
Siz ne düşünüyorsunuz? İddialardan yola çıkarsak küçük Hailey Bieber mı geliyor dersiniz? Yorumlarda buluşalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın