Geçirdiği Burun Ameliyatı Sonrası Ajda Pekkan Konserine Çıkamayacağını Söyleyen Mert Demir Kepabçıda Görüldü

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre burnundan geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçiren Mert Demir, birçok ünlünün sahne alcağı Ajda Pekkan'ın stadyum konserinde yer alamayacağını hayranlarına duyurdu. Gün içerisinde kameralara yakalanan şarkıcının görünüşü ise dikkatlerden kaçmadı. Gazetemagazin'in haberine göre şarkıcı kebapçıda görüntülendi!