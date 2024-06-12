Geçirdiği Burun Ameliyatı Sonrası Ajda Pekkan Konserine Çıkamayacağını Söyleyen Mert Demir Kepabçıda Görüldü
Geçirdiği Burun Ameliyatı Sonrası Ajda Pekkan Konserine Çıkamayacağını Söyleyen Mert Demir Kepabçıda Görüldü
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre burnundan geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçiren Mert Demir, birçok ünlünün sahne alcağı Ajda Pekkan'ın stadyum konserinde yer alamayacağını hayranlarına duyurdu. Gün içerisinde kameralara yakalanan şarkıcının görünüşü ise dikkatlerden kaçmadı. Gazetemagazin'in haberine göre şarkıcı kebapçıda görüntülendi!
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Son hızda devam eden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı her geçen gün yeni haberlerle adından bahsettiriyor. Birkaç gün önce konserine gidip kulisten sevgilisini izleyen güzel oyuncunun operasyon geçiren Demir'i hastanede beklediği söylenmişti.
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Mert Demir'in burnundan bir ameliyat geçirdiği iddia edilmişti, ardından Blogyagmuru'nun paylaşımına göre İstanbul sokaklarında görüntülenen şarkıcının burnunda ne bir değişiklik ne de operasyon izi olduğu görülmüştü.
Blogyagmuru'nun paylaşımına göre burnundan geçirdiği ameliyat sonrası araba kullanırken görüntülenen isimden birkaç saat sonra hayranlarını üzen açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından 12 Haziran akşamı gerçekleşecek birçok ünlü ismin eşlik edeceği Ajda Pekkan konserinde sahne alamayacağını duyuran isim sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı.
Gazetemagazin'in haberine göre, açıklamasıyla dinleyiciyi üzen Mert Demir'in aynı gün kebapçıda görüntülenen fotoğrafı ve burnunda herhangi bir değişiklik olmaması ise gözlerden kaçmadı tabii!
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